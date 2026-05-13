O aumento do salário mínimo paulista foi aprovado nesta quarta-feira (13) pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). A proposta foi encaminhada pelo Governo de SP e propôs piso de R$ 1.874 para o salário mínimo estadual em 2026, um aumento nominal de 46% sobre o piso pago em 2022, de R$ 1.284. O projeto segue agora para a sanção do governador Tarcísio de Freitas.

“Com o novo valor do salário mínimo paulista, chegamos a R$ 590 a mais do que era pago há quatro anos. Uma valorização que chega a 46% no período e que beneficia mais de 70 categorias previstas em lei. O novo piso gera oportunidades para que São Paulo avance na direção certa, com desenvolvimento econômico que dá mais dignidade e poder de compra para nossos trabalhadores”, afirmou Tarcísio.

Com aprovação do projeto do Governo de SP, o valor do salário mínimo paulista será 15,6% maior em relação ao atual piso nacional, que é de R$ 1.621. A diferença de R$ 253 representa um diferencial que reflete o impacto positivo da política paulista de proteção à renda. O piso paulista mais que dobrou em relação ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que foi de 19,5% no período.