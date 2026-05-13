A Polícia Civil investiga um suposto caso de falsidade ideológica envolvendo uma clínica de Campo Limpo Paulista, após uma idosa de 94 anos receber o resultado de um exame de ultrassonografia com avaliação da bexiga, órgão que ela não possui desde 2017, quando passou por cirurgia para tratamento de câncer. Segundo a família de dona Ivonne Chagas Piccirelli, atualmente com 94 anos, a preocupação surgiu diante da possibilidade de que futuros procedimentos médicos pudessem ser realizados com base em informações aparentemente incorretas presentes no exame.

De acordo com os familiares, em 2017 a idosa foi diagnosticada com câncer na bexiga. Durante o tratamento, os médicos constataram que o quadro era mais grave do que o inicialmente imaginado e decidiram pela retirada completa do órgão.

Já em agosto do ano passado, antes de uma mudança de Campo Limpo Paulista para Caraguatatuba, a família resolveu levá-la a uma clínica para realização de exames de ultrassonografia, devido a dores que ela vinha sentindo. A intenção era antecipar uma possível avaliação médica após a mudança.