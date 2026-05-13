13 de maio de 2026
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DIG DE JUNDIAÍ

Suspeito de assaltos com extrema violência é preso em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Até o momento, ele já foi indiciado por dois crimes
Até o momento, ele já foi indiciado por dois crimes

Um homem suspeito de praticar pelo menos dois assaltos recentes contra estabelecimentos comerciais no bairro Medeiros, em Jundiaí, foi preso nesta terça-feira (12) por policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG).

Segundo o delegado Roberto Souza Camargo Júnior, responsável pelo caso, o investigado foi identificado como autor de roubos marcados pelo uso de arma de fogo e extrema violência para intimidar as vítimas.

Até o momento, ele já foi indiciado por dois crimes. Agora, a DIG trabalha cruzando informações de outros roubos registrados na mesma região e também em diferentes pontos da cidade, para apurar se o suspeito pode ter participação em mais ações criminosas.

A prisão foi realizada em cumprimento a um mandado de prisão temporária. A Polícia Civil, no entanto, já solicitou à Justiça a conversão da medida em prisão preventiva.

A DIG orienta comerciantes que tenham sido vítimas de assaltos com características semelhantes a procurarem a delegacia para possível reconhecimento fotográfico do suspeito.

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