Um homem suspeito de praticar pelo menos dois assaltos recentes contra estabelecimentos comerciais no bairro Medeiros, em Jundiaí, foi preso nesta terça-feira (12) por policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG).

Segundo o delegado Roberto Souza Camargo Júnior, responsável pelo caso, o investigado foi identificado como autor de roubos marcados pelo uso de arma de fogo e extrema violência para intimidar as vítimas.

Até o momento, ele já foi indiciado por dois crimes. Agora, a DIG trabalha cruzando informações de outros roubos registrados na mesma região e também em diferentes pontos da cidade, para apurar se o suspeito pode ter participação em mais ações criminosas.