A cidade de Louveira realiza no próximo dia 17 de maio, das 8h30 às 13h, o Festival de Capoeira de Louveira, no Complexo Esportivo Terra da Uva. O evento reunirá atletas, alunos, professores, famílias e grupos convidados em uma programação voltada à valorização da cultura afro-brasileira e ao incentivo à prática esportiva.
O festival tem como proposta fortalecer a capoeira como ferramenta de inclusão social, disciplina, convivência e desenvolvimento cultural, promovendo atividades abertas à população em um ambiente de integração e troca de experiências.
Durante a programação, o público poderá acompanhar rodas de capoeira, apresentações culturais, demonstrações técnicas e atividades envolvendo diferentes grupos e projetos da modalidade.
A realização do evento conta com o apoio do Instituto Aprendiz da Arte, Capoeira C.A.S.A. da Iuna, Capoeira Louveira e da Associação OTC Carlos Costa de Esportes, em parceria com a Prefeitura de Louveira, por meio da Secretaria de Esportes e do Projeto Esporte Para Todos.
Festival de Capoeira de Louveira
Data: 17 de maio de 2026
Horário: das 8h30 às 13h
Local: Complexo Esportivo Terra da Uva
Entrada gratuita
A população está convidada a prestigiar e participar deste grande encontro.