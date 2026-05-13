A cidade de Louveira realiza no próximo dia 17 de maio, das 8h30 às 13h, o Festival de Capoeira de Louveira, no Complexo Esportivo Terra da Uva. O evento reunirá atletas, alunos, professores, famílias e grupos convidados em uma programação voltada à valorização da cultura afro-brasileira e ao incentivo à prática esportiva.

O festival tem como proposta fortalecer a capoeira como ferramenta de inclusão social, disciplina, convivência e desenvolvimento cultural, promovendo atividades abertas à população em um ambiente de integração e troca de experiências.

Durante a programação, o público poderá acompanhar rodas de capoeira, apresentações culturais, demonstrações técnicas e atividades envolvendo diferentes grupos e projetos da modalidade.