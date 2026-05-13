Após as duas primeiras semanas do retorno do pagamento pelo estacionamento rotativo na chamada Zona Azul em Itatiba, a Secretaria de Obras, responsável pelo Departamento de Mobilidade e Trânsito, faz um balanço positivo da implantação do novo sistema.

A nova Zona Azul funciona desde o último 28 de abril nas ruas centrais do município, o sistema é digital, contabilizando uma adesão de mais de 12 mil usuários cadastrados e mais de 65 mil veículos fiscalizados. Pelo menos 88% deles respeitaram as normas do novo sistema.

Entre os dias 28 de abril e 11 de maio, o sistema registrou 65.459 veículos fiscalizados, 14.282 ativações de tíckets e 12.499 usuários cadastrados e 29.108 acessos ao aplicativo Estar Digital Itatiba.