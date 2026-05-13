Após as duas primeiras semanas do retorno do pagamento pelo estacionamento rotativo na chamada Zona Azul em Itatiba, a Secretaria de Obras, responsável pelo Departamento de Mobilidade e Trânsito, faz um balanço positivo da implantação do novo sistema.
A nova Zona Azul funciona desde o último 28 de abril nas ruas centrais do município, o sistema é digital, contabilizando uma adesão de mais de 12 mil usuários cadastrados e mais de 65 mil veículos fiscalizados. Pelo menos 88% deles respeitaram as normas do novo sistema.
Entre os dias 28 de abril e 11 de maio, o sistema registrou 65.459 veículos fiscalizados, 14.282 ativações de tíckets e 12.499 usuários cadastrados e 29.108 acessos ao aplicativo Estar Digital Itatiba.
Operacionalizada pela Estar Digital, empresa vencedora do pregão 93/2025, realizado pela Prefeitura de Itatiba, a Zona Azul tem como principal objetivo aumentar a rotatividade das vagas, facilitando o acesso ao comércio e aos serviços, especialmente nos períodos de maior movimento.
De acordo com a Secretaria de Obras, os números iniciais refletem o período de adaptação da população e indicam que o sistema vem sendo assimilado de forma positiva por motoristas que circulam pela região central.
Implantada em etapas – que serão adotadas gradualmente – a Zona Azul conta com atuais 627 vagas em operação. Quando estiver totalmente implantada, a Zona Azul deverá contemplar mais de 1,7 mil vagas em toda a cidade. Neste período de adaptação, agentes de apoio seguem nas ruas orientando e auxiliando a população no uso do novo sistema, especialmente na validação do cadastro no aplicativo.
Onde tem Zona Azul hoje?
Nesta primeira etapa, a Zona Azul está valendo nas seguintes vias – contatando com placas de identificação e vagas delimitadas:
- Avenida Barão de Itapema
- Rua Dr. Jorge Tibiriçá
- Rua Tobias Franco
- Praça da Bandeira – todo o entorno
- Rua Francisco Glicério
- Rua Quintino Bocaiúva
- Rua Florêncio Pupo
- Ladeira Florêncio Carlos de Araújo
- Rua Dr. Aguiar Pupo
- Rua Rangel Pestana
- Rua Cel. Camilo Pires
- Rua Rui Barbosa
- Avenida Marechal Deodoro
Quanto custa para estacionar?
Os valores são proporcionais ao tempo de permanência. O tempo mínimo é de meia hora e o máximo de duas horas. Confira:
- 30 minutos custam R$ 1,10
- 60 minutos = R$ 2,25;
- 90 minutos =R$ 3,35
- 120 minutos = R$ 4,50
Quais os horários de funcionamento da Zona Azul?
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Aos sábados, das 9h às 13h. Domingos e feriados não têm cobrança.
Qual é o tempo máximo que posso ficar na mesma quadra?
Duas horas é o máximo de permanência permitida na mesma quadra.
Como pagar?
O sistema é totalmente digital, sem totens físicos. O pagamento pode ser feito pelo celular, inclusive sem o aplicativo instalado, via Pix, cartão de débito ou crédito, pelo site itatiba.estardigital.com.br/qrcode ou em comércios credenciados (pontos de venda). As placas da Zona Azul nas ruas também contam com QR Code, facilitando o acesso direto ao sistema de pagamento.
Como funciona a fiscalização?
É digital. Em caso de irregularidade, o motorista pode regularizar a situação por meio da Tarifa de Pós-Utilização, no prazo de até 24 horas após estacionar, diretamente pelo aplicativo.
Tem vaga gratuita?
Sim. São a Zona Branca (até 15 minutos com pisca-alerta ligado), vagas para idosos, pessoas com deficiência (PCDs), motos, pontos de táxi e áreas de embarque e desembarque, além de veículos oficiais e de emergência. Essas vagas já existiam e seguem gratuitas.
Ainda tenho dúvidas. Com quem falo?
A empresa Estar Digital, que opera o sistema de Zona Azul em Itatiba, oferece suporte pelo WhatsApp (42) 93505-9014.