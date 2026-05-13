A Orquestra Filarmônica do Senai-SP apresenta no dia 30 de maio, às 20h, durante a abertura da 28ª temporada dos Concertos Astra-Finamax, no Teatro Polytheama, os destaques (highlights) do musical My Fair Lady. O concerto faz parte da série "Mosaicos 2026" e o musical celebra em 2026 seus 70 anos de existência.
O musical narra a transformação da vendedora de flores Cockney, Eliza Doolittle, em uma dama da alta sociedade, sob a tutela do professor Henry Higgins, contando com clássicos como "I Could Have Danced All Night" e "Get Me to the Church on Time". Na ocasião estarão presentes os solistas Lina Mendes (soprano) e Fernando Patau (baritenor).
A orquestra
Com mais de 20 anos de trajetória, a Orquestra Filarmônica do Senai foi reformulada em 2025 com a chegada do maestro Emiliano Patarra, reafirmando o seu compromisso com a excelência artística e a divulgação das múltiplas facetas da música sinfônica.
Formada por músicos de alto nível, a orquestra desenvolve uma programação que transita entre o repertório clássico e produções contemporâneas, promovendo o acesso à música de concerto e o diálogo com diferentes públicos.
Alinhada aos valores educacionais e culturais, a Filarmônica atua como importante instrumento de formação, difusão cultural e valorização da arte sinfônica no estado de São Paulo.
Lina Mendes é uma soprano brasileira de destaque, reconhecida pelo refinamento musical e expressivo, presença cênica e versatilidade de repertório. Apresentou-se em importantes teatros e salas de concerto no Brasil e na Europa, como o Palau de les Arts Reina Sofía (Valência), a Ópera de Tenerife, o Theatro Municipal de São Paulo e o Theatro São Pedro. Interpretou papéis como Musetta (La Bohème), Ilia (Idomeneo), Sophie (Der Rosenkavalier), Anne Trulove (The Rake’s Progress) e Marzelline (Fidelio).
Já Fernando Patau é ator, cantor, compositor, pianista e um expert em Musicais, e história do cinema, Fernando Patau vem há mais vinte anos entretendo plateias. Atuou em musicais como Hair(1993), Os Lusíadas (2000), A Bela E A Fera (2002/03), Sweet Charity (2006/07), Os Produtores (2008) e Cats (2010). Em 2023, foi Batista na montagem paulistana de “Kiss Me, Kate! - O Beijo Da Megera” protagonizado por Miguel Falabella.
Acessibilidade
O projeto Concertos Astra-Finamax também promove a formação de plateia, com palestras educativas pré-concerto ministradas pelo musicólogo Daniel Motta. As palestras abordam o contexto histórico e técnico das obras, além de curiosidades sobre os compositores. Para garantir a acessibilidade, os concertos e palestras contarão com tradução em libras e audiobook com a programação completa da temporada.
Os ingressos para o concerto têm preços populares, R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada), e podem ser adquiridos no site Sympla. A renda da bilheteria será destinada à Fundação Casa da Cultura e ao Instituto Luiz Braille. Para mais informações sobre a temporada 2026, acesse o siga o projeto nas redes sociais (@concertosastrafinamax).
Sobre o projeto
Em 2026, os Concertos Astra-Finamax completam 28 anos com um histórico de sucesso. O projeto, idealizado por Francisco de Assis Cechelli Oliva, um dos fundadores da Astra, no ano passado contratou 150 músicos entre orquestras, regentes, solistas e corais e atingiu um público direto de mais de 3,5 mil pessoas.
O projeto é realizado com o apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), através da destinação de parte do Imposto de Renda (IR) das empresas patrocinadoras, Astra e Japi. Tem o apoio do Instituto Oliva, a parceria com a secretaria de Cultura de Jundiaí e a produção da Atique & Atique Produções Culturais.
Encontro pré-concerto com Daniel Motta, às 18h30, com entrada gratuita . O Teatro Polytheama (rua Barão de Jundiaí, 176 - Centro, Jundiaí - SP)