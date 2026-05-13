A Prefeitura de Itupeva anunciou mais um importante avanço para o desenvolvimento econômico do município: o Mercado Livre escolheu a cidade para a instalação de um novo Centro de Distribuição, que deve gerar cerca de 2,4 mil empregos e fortalecer ainda mais o setor logístico da região.
Com uma área construída de 52 mil metros quadrados e operação prevista para funcionar 24 horas por dia, o empreendimento representa um marco para a economia, ampliando oportunidades de trabalho, renda e desenvolvimento para a população.
A primeira fase da operação em Itupeva está prevista para iniciar em julho deste ano, enquanto a estrutura definitiva deve entrar em funcionamento em novembro.
Além do impacto econômico e da geração de empregos, a chegada do novo Centro de Distribuição reforça a posição estratégica de Itupeva no cenário logístico estadual, graças à localização privilegiada e à infraestrutura oferecida pelo município.
Recentemente outras grandes marcas escolheram Itupeva para se estabelecer como a Mercedes-Benz, unidade de onde saem peças para todo o Brasil e para mais de 50 países na América Latina e outros continentes, além de atender demandas da matriz da Daimler Truck na Alemanha; McDonald's; e Drogaria São Paulo.
Processo seletivo para PCD
A Prefeitura de Itupeva, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), informa sobre um processo seletivo exclusivo para pessoas com deficiência (PCD), promovido pelo Mercado Livre.
O recrutamento acontece em Itupeva hoje (13), das 9h às 15h, no CCI – Centro de Convivência do Idoso –, localizado na rua Hermenegildo Baston, s/nº, Jardim Nova Tuiuty.
A ação representa mais uma oportunidade de inclusão e acesso ao mercado de trabalho, fortalecendo a empregabilidade no município e ampliando as possibilidades de inserção profissional na área de logística.