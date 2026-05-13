A Prefeitura de Itupeva anunciou mais um importante avanço para o desenvolvimento econômico do município: o Mercado Livre escolheu a cidade para a instalação de um novo Centro de Distribuição, que deve gerar cerca de 2,4 mil empregos e fortalecer ainda mais o setor logístico da região.

Com uma área construída de 52 mil metros quadrados e operação prevista para funcionar 24 horas por dia, o empreendimento representa um marco para a economia, ampliando oportunidades de trabalho, renda e desenvolvimento para a população.

A primeira fase da operação em Itupeva está prevista para iniciar em julho deste ano, enquanto a estrutura definitiva deve entrar em funcionamento em novembro.