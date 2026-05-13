O transporte público intermunicipal na Aglomeração Urbana de Jundiaí tornou-se alvo de duras críticas. Em um pronunciamento incisivo, o presidente da Câmara Municipal de Jundiaí, Edicarlos Vieira, expôs a insustentabilidade do atual modelo de transporte que conecta as cidades da região, destacando tarifas exorbitantes e tempos de deslocamento que penalizam a classe trabalhadora.

Fazendo uma alusão direta à empresa que opera as linhas há anos, o parlamentar resumiu o sentimento de quem depende do serviço diariamente: "De rápido não tem nada, e de luxo muito menos".

Durante sua fala, Edicarlos apresentou um raio-x das tarifas cobradas nas linhas que ligam os municípios vizinhos a Jundiaí, evidenciando o imenso impacto financeiro para a população. Entre os valores repassados aos usuários, destacam-se: