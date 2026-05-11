11 de maio de 2026
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SELEÇÃO BRASILEIRA

CBF define pré-lista para a Copa do Mundo

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Neymar é um dos nomes que aparecem na lista, por outro lado, o jovem Estêvão não deve aparecer na lista preliminar.
Neymar é um dos nomes que aparecem na lista, por outro lado, o jovem Estêvão não deve aparecer na lista preliminar.

A comissão técnica da Seleção Brasileira se reuniu nos últimos dias para fechar a pré-lista de convocados visando a Copa do Mundo. O grupo inicial servirá como base para a definição dos jogadores que estarão na relação final do torneio internacional.

Entre os nomes discutidos, Neymar segue cotado para integrar a convocação, mesmo após período recente marcado por problemas físicos. A situação do atacante ainda é avaliada internamente pela comissão técnica, que monitora as condições clínicas e o ritmo de jogo do atleta.

Por outro lado, o jovem Estêvão não deve aparecer na lista preliminar. A avaliação é de que o jogador ainda está em processo de desenvolvimento e pode ficar fora da disputa mundial neste momento. Outros atletas em alta no futebol europeu seguem sendo analisados.

A expectativa é de que a lista oficial da Seleção Brasileira seja divulgada nas próximas semanas. A preparação para a Copa inclui amistosos e treinamentos antes da apresentação definitiva do elenco escolhido para o torneio.

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