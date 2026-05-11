A comissão técnica da Seleção Brasileira se reuniu nos últimos dias para fechar a pré-lista de convocados visando a Copa do Mundo. O grupo inicial servirá como base para a definição dos jogadores que estarão na relação final do torneio internacional.

Entre os nomes discutidos, Neymar segue cotado para integrar a convocação, mesmo após período recente marcado por problemas físicos. A situação do atacante ainda é avaliada internamente pela comissão técnica, que monitora as condições clínicas e o ritmo de jogo do atleta.

Por outro lado, o jovem Estêvão não deve aparecer na lista preliminar. A avaliação é de que o jogador ainda está em processo de desenvolvimento e pode ficar fora da disputa mundial neste momento. Outros atletas em alta no futebol europeu seguem sendo analisados.