Desde a última quarta-feira (6), o público que pode se vacinar contra a dengue em Jundiaí aumentou. Para esclarecer as principais dúvidas sobre a vacinação, a Secretaria de Promoção da Saúde reuniu algumas orientações importantes para a população. Confira:
1) Quem pode tomar a vacina contra a dengue atualmente?
O imunizante contra a dengue do Instituto Butantan (Butantan-DV) está disponível, neste momento, para trabalhadores da saúde entre 15 e 59 anos, tanto da rede pública quanto privada – sendo necessário apresentar comprovante de vínculo profissional –, e pessoas com 59 anos. Os grupos contemplados devem receber esquema de dose única. A vacinação também continua para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, em esquema de duas doses com o imunizante QDenga.
2) Por que pessoas de 59 anos agora podem tomar, e 60 não? Como essa definição é feita?
A definição da faixa etária segue critérios técnicos e regulatórios da Anvisa. As faixas etárias podem ser ampliadas futuramente, conforme novos estudos científicos sejam realizados e avaliados pelos órgãos reguladores e pelo Ministério da Saúde.
3) Já tive dengue, preciso tomar a vacina?
Sim. A infecção anterior não garante proteção completa contra os quatro sorotipos do vírus da dengue. A vacinação ajuda justamente a ampliar a proteção contra diferentes variantes e a reduzir o risco de complicações e hospitalizações. Após um episódio recente de dengue, a orientação é aguardar pelo menos seis meses antes de tomar a vacina.
4) Onde posso me vacinar?
A vacina está disponível em todas as UBSs e Clínicas da Família da cidade, conforme horário de funcionamento de cada sala de vacinação.
5) Mesmo vacinada(o), preciso manter os cuidados?
Sim. Embora os casos de dengue costumem aumentar nos períodos mais quentes e chuvosos, o mosquito Aedes aegypti continua circulando também durante o outono e em épocas de tempo mais seco. Remover recipientes com água parada, eliminar os pratinhos de vasos de plantas, manter caixas d’água fechadas, trocar diariamente a água dos pets (lavando bem os bebedouros) e descartar corretamente materiais que possam servir de criadouros seguem sendo medidas fundamentais para reduzir a proliferação do mosquito.