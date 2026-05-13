Desde a última quarta-feira (6), o público que pode se vacinar contra a dengue em Jundiaí aumentou. Para esclarecer as principais dúvidas sobre a vacinação, a Secretaria de Promoção da Saúde reuniu algumas orientações importantes para a população. Confira:

1) Quem pode tomar a vacina contra a dengue atualmente?

O imunizante contra a dengue do Instituto Butantan (Butantan-DV) está disponível, neste momento, para trabalhadores da saúde entre 15 e 59 anos, tanto da rede pública quanto privada – sendo necessário apresentar comprovante de vínculo profissional –, e pessoas com 59 anos. Os grupos contemplados devem receber esquema de dose única. A vacinação também continua para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, em esquema de duas doses com o imunizante QDenga.

2) Por que pessoas de 59 anos agora podem tomar, e 60 não? Como essa definição é feita?

A definição da faixa etária segue critérios técnicos e regulatórios da Anvisa. As faixas etárias podem ser ampliadas futuramente, conforme novos estudos científicos sejam realizados e avaliados pelos órgãos reguladores e pelo Ministério da Saúde.

3) Já tive dengue, preciso tomar a vacina?