O vice-prefeito, Ricardo Benassi, participou nesta terça-feira,12, dos 44 anos da Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem (Ateal) e também do lançamento da implantação do Centro de Estudos e Pesquisa da Audição e Comunicação. A ligação dele com o terceiro setor em Jundiaí é antiga. Ele já fez parte ativamente da diretoria de algumas entidades de Jundiaí, e acredita que as instituições fazem um papel fundamental que ajuda muito o poder público.
“Não vim aqui como vice-prefeito e sim como cidadão. A Ateal desenvolve um trabalho de excelência há décadas e o Centro de Pesquisa será uma referência para nosso país. Fico pensando na minha mãe que há uns 15 anos manifestou uma perda auditiva e que quase entrou em depressão por isso. Colocou um aparelho e não se adaptou. Depois, foi para outro e hoje está superbem. Como é importante essa comunicação. Então, o trabalho da Ateal é um privilégio para nossa Jundiaí”, salientou.
Benassi foi recebido pela Superintendente da Ateal, Mariza Pomilio, pelo presidente, Wagner Gudson Marques, pelo arquiteto da obra do novo Centro de Pesquisas, Araken Martinho e toda equipe da entidade. O Centro de Pesquisa da Audição e Comunicação da Ateal será um polo permanente de desenvolvimento e validação de protocolos de intervenção precoce; geração de evidências para formulação de políticas públicas e formação e qualificação profissional.
Política do Samba em Pauta
Ocorre nesta quinta-feira (14) a primeira audiência pública para debater o Projeto de Lei nº 15.027/2025, de autoria da vereadora Mariana Janeiro (PL), que declara o Bloco Afro Kekerê – o Bloco da Paz – como Patrimônio Cultural Imaterial do Município de Jundiaí. Segundo a justificativa do projeto, o Bloco Afro Kekerê foi criado em 2015 com o objetivo de levar arte e cultura carnavalesca às ruas, avenidas e praças da cidade, promovendo o resgate e a valorização da cultura afro-brasileira. O nome “Kekerê”, de origem iorubá, significa “pequeno” e pode ser interpretado como “pequena criança”. A audiência irá começar às 18h no Plenário da Câmara e é aberta à comunidade.
Escola Bispo completa 80 anos
A abertura da programação especial em celebração aos 80 anos da Escola Estadual Bispo Dom Gabriel Paulino Bueno Couto foi realizada nesta segunda-feira (11). Participaram do evento o prefeito Gustavo Martinelli, representantes da Câmara Municipal e a comunidade escolar. A escola integra a história da educação em Jundiaí e tem origem no antigo Colégio Florence, fundado em 1863 e transferido para a cidade em 1889. Ao longo de sua trajetória, tornou-se referência na formação de professores, foi incorporada ao sistema estadual em 1946 e consolidou-se como uma das instituições mais tradicionais do ensino público no município.
CEI de Itatiba apura irregularidades da Sabesp
A Comissão Especial de Inquérito (CEI) instaurada para apurar os serviços prestados pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) realizou sua primeira sessão nesta terça-feira (12), no Plenário Vereador Abílio Monte. O encontro definiu o plano de trabalho da comissão, criada por meio do requerimento nº 159/2026, de autoria do vereador Vinícius Costa (PT), com o objetivo de investigar eventuais irregularidades na atuação da empresa e propor medidas administrativas e legais para a melhoria dos serviços prestados à população. A CEI é presidida pelo vereador Vinícius Costa e composta por mais oito parlamentares.
Cajamar debate plano de habitação
A Prefeitura de Cajamar realizou nesta terça-feira (12) audiência pública para debater o planejamento das políticas habitacionais do município, com foco na definição de diretrizes para a área de moradia. O evento ocorreu no Auditório do Complexo de Saúde e teve como pauta o Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS). Participaram das discussões representantes de comunidades do entorno, como Ocupação dos Queixadas, Gato Preto, Km 40 ao 43 da Rodovia Anhanguera, Guaturinho, Linha do Trem, Cimiga, Dom Pedro e Morro da Francesa. As contribuições apresentadas na audiência devem subsidiar o poder público na formulação de projetos e ações futuras na área habitacional.
Condenado por coação?
A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a condenação do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) pelo crime de coação no curso do processo. Em novembro de 2025, o STF aceitou denúncia da PGR no âmbito das investigações sobre a tentativa de golpe de Estado, caso no qual o ex-presidente Jair Bolsonaro, pai do ex-parlamentar, foi posteriormente condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Segundo a acusação, Eduardo Bolsonaro teria atuado para interferir em investigações e processos em andamento na Corte, com o objetivo de influenciar decisões judiciais.