O vice-prefeito, Ricardo Benassi, participou nesta terça-feira,12, dos 44 anos da Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem (Ateal) e também do lançamento da implantação do Centro de Estudos e Pesquisa da Audição e Comunicação. A ligação dele com o terceiro setor em Jundiaí é antiga. Ele já fez parte ativamente da diretoria de algumas entidades de Jundiaí, e acredita que as instituições fazem um papel fundamental que ajuda muito o poder público.

“Não vim aqui como vice-prefeito e sim como cidadão. A Ateal desenvolve um trabalho de excelência há décadas e o Centro de Pesquisa será uma referência para nosso país. Fico pensando na minha mãe que há uns 15 anos manifestou uma perda auditiva e que quase entrou em depressão por isso. Colocou um aparelho e não se adaptou. Depois, foi para outro e hoje está superbem. Como é importante essa comunicação. Então, o trabalho da Ateal é um privilégio para nossa Jundiaí”, salientou.

Benassi foi recebido pela Superintendente da Ateal, Mariza Pomilio, pelo presidente, Wagner Gudson Marques, pelo arquiteto da obra do novo Centro de Pesquisas, Araken Martinho e toda equipe da entidade. O Centro de Pesquisa da Audição e Comunicação da Ateal será um polo permanente de desenvolvimento e validação de protocolos de intervenção precoce; geração de evidências para formulação de políticas públicas e formação e qualificação profissional.

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