Os vereadores de Jundiaí aprovaram, em sessão ordinária nesta terça-feira (12), a Política Municipal de Apoio e Proteção à Pessoa com Câncer e um projeto do Executivo que cria novos cargos e gratificações em reconhecimento aos trabalhadores municipais.

Na área da saúde e assistência social, o projeto nº 15.219/2026, de autoria de Leandro Basson (PODE), prevê medidas de humanização do tratamento de pessoas com câncer e familiares, como oferta de toucas de resfriamento capilar para reduzir a queda de cabelo causada pela quimioterapia, atendimento prioritário em serviços públicos e privados, vagas exclusivas de estacionamento e incentivo à criação de casas de apoio para pacientes e acompanhantes. Segundo o autor, “é um projeto que procura humanizar, tratar e trazer direitos para pessoas com câncer no nosso município”.

A lei ainda institui prioridade em atendimentos administrativos municipais ligados à saúde e assistência social, além da possibilidade de criação da Carteira Municipal da Pessoa com Câncer, destinada a facilitar o acesso aos benefícios previstos na lei.