A nomeação de 115 candidatos aprovados na primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 1) foi autorizada nesta terça-feira (12) pelo Governo Federal. O reforço nos quadros de agências e órgãos federais contempla cargos de nível superior.

De acordo com Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), as novas nomeações superam o número de vagas originalmente previstas no certame. Do total de autorizações, permite a nomeação de 113 aprovados para reforçar os seguintes quadros: 24 vagas para a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP); 14 vagas para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM); e 75 vagas para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 75 vagas. As outras duas nomeações são para a Agência Nacional do Cinema (Ancine), para o cargo de especialista em regulação da atividade cinematográfica e audiovisual.

O preenchimento dos cargos está condicionado à existência de vagas no respectivo órgão federal, na data da nomeação dos candidatos. O órgão também precisa provar que tem orçamento para pagar o salário dos futuros servidores públicos.

CNU 1