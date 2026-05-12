A nomeação de 115 candidatos aprovados na primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 1) foi autorizada nesta terça-feira (12) pelo Governo Federal. O reforço nos quadros de agências e órgãos federais contempla cargos de nível superior.
De acordo com Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), as novas nomeações superam o número de vagas originalmente previstas no certame. Do total de autorizações, permite a nomeação de 113 aprovados para reforçar os seguintes quadros: 24 vagas para a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP); 14 vagas para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM); e 75 vagas para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 75 vagas. As outras duas nomeações são para a Agência Nacional do Cinema (Ancine), para o cargo de especialista em regulação da atividade cinematográfica e audiovisual.
O preenchimento dos cargos está condicionado à existência de vagas no respectivo órgão federal, na data da nomeação dos candidatos. O órgão também precisa provar que tem orçamento para pagar o salário dos futuros servidores públicos.
CNU 1
A primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) ofereceu originalmente 6.640 vagas. O processo seletivo teve mais de 2,1 milhões de inscritos confirmados, com índice de abstenção de 54,12%. Em agosto de 2024, mais de 970 mil pessoas fizeram as provas objetivas e dissertativas do certame.
Pela primeira vez e de forma simultânea, foram aplicadas provas em 228 cidades de todas as 27 unidades da federação. Ao todo, foram usados 3.665 locais de prova, somando mais de 75 mil salas de aplicação simultânea em todo o Brasil.