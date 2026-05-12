A Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet) realizou um estudo entre os anos de 2014 e 2024 que revela que quase um terço dos sinistros de trânsito registrados em rodovias brasileiras estão relacionados à saúde física e emocional dos motoristas, incluindo ausência de reação, sono, falta de atenção, transtornos mentais, mal súbito e uso de substâncias, além de consequências de doenças oculares e problemas motores e neurológicos.

A análise foi realizada com base em dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Foram analisados 1.206.491 de sinistros decorrentes de problemas de saúde ocorridos durante o período. O número representa 27,8% de um montante de 4.339.762 de ocorrências registradas entre os anos de 2014 e 2024.

Os dados também apontam que 49% dos sinistros, ou 2.144.175, estão relacionados ao comportamento dos condutores ao volante, incluindo situações de ultrapassagem em local proibido e excesso de velocidade, classificadas pela PRF como fator humano.