A Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet) realizou um estudo entre os anos de 2014 e 2024 que revela que quase um terço dos sinistros de trânsito registrados em rodovias brasileiras estão relacionados à saúde física e emocional dos motoristas, incluindo ausência de reação, sono, falta de atenção, transtornos mentais, mal súbito e uso de substâncias, além de consequências de doenças oculares e problemas motores e neurológicos.
A análise foi realizada com base em dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Foram analisados 1.206.491 de sinistros decorrentes de problemas de saúde ocorridos durante o período. O número representa 27,8% de um montante de 4.339.762 de ocorrências registradas entre os anos de 2014 e 2024.
Os dados também apontam que 49% dos sinistros, ou 2.144.175, estão relacionados ao comportamento dos condutores ao volante, incluindo situações de ultrapassagem em local proibido e excesso de velocidade, classificadas pela PRF como fator humano.
“Esses dois fatores – humano e saúde – estão relacionados a aproximadamente 80% de todas as ocorrências viárias em rodovias federais no período analisado. Esse cálculo só foi possível graças à metodologia adotada pela PRF, que registra o conjunto de informações que permite entender o contexto e as circunstâncias que levaram a cada sinistro”, destacou a Abramet.
Falha técnica
O levantamento revela que 8% dos sinistros são provocados por problemas relacionados às rodovias, como geometria inadequada da pista, defeitos no pavimento ou ausência de sinalização. Em seguida, com quase 7% das ocorrências, estão sinistros ligados à falta de manutenção dos veículos. Por último, e não menos importantes, condições climáticas como chuvas intensas, neblina e animais na pista, aparecem como responsáveis por 4% das ocorrências.
Distribuição geográfica
A análise específica de problemas relacionados à saúde física e mental, como fatores causadores de sinistros, indica peso diferente entre os estados brasileiros. Em alguns deles, estas ocorrências superam, em termos proporcionais, os 30% do volume acumulado no período. Exemplo disso são áreas com grande fluxo de transporte de cargas e viagens de longa distância, regiões que aparecem com situações de fadiga, distúrbios do sono, uso de álcool e outras substâncias psicoativas nos relatos da PRF.
Segundo a Abramet, a média nacional de sinistros causados por questões de saúde é de 28%. Entretanto, dez estados aparecem acima dessa linha. Roraima é um deles, com fatores relacionados à saúde responsáveis por 35,1% das ocorrências. Mato Grosso do Sul também apresenta percentual significativo, 32,1%; seguido do Pará com 30,3%; Rio Grande do Sul com 30,1%; e Piauí, com 30%.
Em números absolutos, as rodovias federais de Minas Gerais registraram a maior quantidade de sinistros decorrentes de problemas de saúde, um total de 154.648. Também se destacam nesse ranking, em ordem decrescente, Paraná, com 134.358 casos; Santa Catarina, com 120.665; Rio Grande do Sul, com 95.059; e São Paulo, com 84.250 registros. Dentre os estados, com menor número de ocorrências, estão Acre com 4.219 casos, Amazonas com 2.896 e Amapá com 2.681.