A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou comunicado na tarde desta terça-feira (12) contendo alerta para o golpe do falso emprego. Em nota, a entidade afirma que criminosos assediam pessoas que estão procurando emprego e oferecem o que parece ser “uma vaga imperdível”, mas a oferta enganosa é, nada mais nada menos, uma isca para capturar dados de das pessoas que estão em busca de oportunidades no mercado de trabalho.

De acordo com a Febraban, o golpe alimenta um esquema elaborado em que criminosos se passam por falsos recrutadores e também por integrantes de falsas agências de emprego enviando mensagens por WhatsApp, e-mail ou em redes sociais. "Assim, obtêm fotos das vítimas, imagens de documentos, informações bancárias e assinaturas digitais", alerta o comunicado.

Além de dados, os golpistas podem pedir dinheiro para pagamento de taxa de inscrição, realização de falsos exames médicos ou pagamento de curso preparatório para a vaga que não existe. De acordo com a Febraban, os riscos, além de perder dinheiro imediatamente com essas despesas fictícias, são as vítimas terem a imagem usada em autenticações biométricas e, junto com documentos informações bancárias, os criminosos levantarem financiamentos em nome delas após elas caírem no golpe.