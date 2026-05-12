Um homem foi preso por guardas municipais em Itatiba, suspeito de ameaçar de morte a esposa, a filha e o namorado dela. Segundo o relato apresentado na delegacia, ele não aceita o relacionamento da jovem, de 22 anos, com um rapaz de 20, alegando que o rapaz “não é bom o bastante” para ela.

De acordo com a ocorrência, a filha saiu de casa na noite do último dia 10 para se encontrar com o namorado. Enquanto estava com ele, recebeu mensagens enviadas pelo pai contendo ameaças. Nas mensagens, o homem disse que usaria um facão para matar o jovem e afirmou que, caso a filha tentasse impedir, também seria morta.

No dia seguinte, a jovem contou à mãe sobre as ameaças. Ao retornar do trabalho, a mulher tentou conversar com o marido sobre a situação, mas acabou sendo ameaçada também.