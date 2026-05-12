A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou nessa segunda-feira (11) o registro de dois medicamentos: um para tratamento de doenças inflamatórias crônicas e autoimunes e outro para asma e rinossinusite crônica com pólipos nasais grave.

O primeiro medicamento é o Yesintek (Ustequinumabe), apresentado como solução injetável pronta para administração subcutânea e para infusão intravenosa. É indicado para o tratamento da psoríase, artrite psoriásica, doença de Crohn e colite ulcerativa. “Yesintek é biossimilar, ou seja, demonstra semelhança em termos de qualidade, segurança e eficácia em relação a um produto biológico de referência previamente registrado na Anvisa”, disse a agência reguladora.

A agência disse ainda que o medicamento aprovado é uma nova alternativa terapêutica para pacientes adultos e crianças acima de 6 anos com psoríase em placa de grau moderado a grave. O Yesintek é indicado ainda para crianças com mais de 6 anos com a doença ativa.