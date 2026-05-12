A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou nessa segunda-feira (11) o registro de dois medicamentos: um para tratamento de doenças inflamatórias crônicas e autoimunes e outro para asma e rinossinusite crônica com pólipos nasais grave.
O primeiro medicamento é o Yesintek (Ustequinumabe), apresentado como solução injetável pronta para administração subcutânea e para infusão intravenosa. É indicado para o tratamento da psoríase, artrite psoriásica, doença de Crohn e colite ulcerativa. “Yesintek é biossimilar, ou seja, demonstra semelhança em termos de qualidade, segurança e eficácia em relação a um produto biológico de referência previamente registrado na Anvisa”, disse a agência reguladora.
A agência disse ainda que o medicamento aprovado é uma nova alternativa terapêutica para pacientes adultos e crianças acima de 6 anos com psoríase em placa de grau moderado a grave. O Yesintek é indicado ainda para crianças com mais de 6 anos com a doença ativa.
No caso da doença de Crohn, o remédio é indicado para pacientes adultos com quadro ativo de moderado a grave, que tiveram resposta inadequada ou perda de resposta a outros tratamentos, além de pessoas intolerantes à terapia convencional ou ao anti-TNF-alfa ou que tenham contraindicações médicas para essas terapias.
Asma e rinossinusite crônica
O segundo medicamento liberado pela Anvisa é o Densurko® (depemoquimabe), usado para o tratamento da asma e da rinossinusite crônica com pólipos nasais graves. A medicação é apresentada como solução injetável 100 mg/mL, em seringa preenchida ou caneta aplicadora, prontas para uso e indicada como tratamento complementar da asma em pacientes adultos e pediátricos com idade igual ou acima de 12 anos com inflamação do tipo 2, alérgica.
No caso da rinossinusite crônica com pólipos nasais, o medicamento é indicado somente para pacientes adultos nos quais a terapia convencional e/ou cirurgia não proporciona controle adequado do quadro. Nos dois casos, o tratamento indicado é de uma dose a cada seis meses.