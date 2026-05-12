O Governo de São Paulo lançou nesta terça-feira (12) o Licencia.SP. O sistema é uma plataforma organiza e digitaliza o licenciamento ambiental nos municípios, permitindo que todas as etapas sejam realizadas em ambiente on-line. O objetivo é reduzir etapas manuais, dar mais previsibilidade aos prazos e apoiar a gestão das prefeituras.

O Licencia.SP foi apresentado no Conecta Cetesb, que reuniu gestores públicos e especialistas para discutir a modernização dos serviços públicos e contou com a participação de autoridades estaduais. O sistema integra o programa Cidades SP.GOV.BR, iniciativa do Governo do Estado voltada à digitalização dos serviços municipais, já adotada por mais de 100 cidades no estado.

O sistema foi desenvolvido pela Prodesp, vinculada à Secretaria de Gestão e Governo Digital, em parceria com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), e permite realizar todo o licenciamento, do protocolo à emissão das licenças. A ferramenta integra informações, organiza o fluxo de análise e permite acompanhamento em tempo real, contribuindo para decisões mais ágeis, maior transparência ao longo do processo e segurança jurídica das análises.