Um comércio na região central de Jundiaí foi invadido e furtado na manhã desta terça-feira (12). Dois suspeitos do crime foram presos posteriormente pela Guarda Municipal, que recuperou os objetos furtados.

O monitoramento da Central de Operações Táticas (COT) flagrou atitude suspeita de dois homens empurrando um carrinho de supermercado, com uma televisão dentro.

Viaturas em patrulhamento foram deslocadas para atendimento e localizaram a dupla na avenida União dos Ferroviários.