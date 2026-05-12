Um comércio na região central de Jundiaí foi invadido e furtado na manhã desta terça-feira (12). Dois suspeitos do crime foram presos posteriormente pela Guarda Municipal, que recuperou os objetos furtados.
O monitoramento da Central de Operações Táticas (COT) flagrou atitude suspeita de dois homens empurrando um carrinho de supermercado, com uma televisão dentro.
Viaturas em patrulhamento foram deslocadas para atendimento e localizaram a dupla na avenida União dos Ferroviários.
Durante a tentativa de abordagem, um deles arremessou a TV em um dos guardas e correu, sendo acompanhado pelo comparsa. Ambos se jogaram em um rio e seguiram com a fuga, até que foram cercados e detidos em locais diferentes.
No carrinho abandonado por eles foram recuperados uma TV, notebooks, além de outros itens.
A vítima, dono do comércio furtado, foi identificada e compareceu à delegacia, onde reconheceu os produtos como sendo seus.
Os dois suspeitos foram presos em flagrante.