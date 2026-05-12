A Corregedoria Geral da Polícia Civil de São Paulo, com apoio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), realiza nesta terça-feira (12) a Operação Quina para cumprir mandados de prisão temporária, busca e apreensão e medidas patrimoniais expedidos pela Justiça na investigação sobre crimes de extorsão qualificada e associação criminosa armada.

As diligências ocorreram em endereços residenciais e unidades policiais, com apreensão de aparelhos eletrônicos, documentos e outros materiais que serão analisados pela investigação.

Segundo a Corregedoria, a apuração teve início após denúncia formal e segue sob sigilo judicial. A instituição ressalta que a atuação reforça o compromisso da Polícia Civil com a legalidade, a transparência e o combate rigoroso a eventuais desvios de conduta, preservando a credibilidade da corporação e o devido processo legal.