O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo inaugura, nesta quarta-feira, 13 de maio, um novo posto de atendimento no Poupatempo de Jundiaí. A unidade passa a atender profissionais de enfermagem de toda a região da Região Metropolitana, que soma 8.953 inscritos.

A iniciativa integra a estratégia de expansão e descentralização dos serviços presenciais do Conselho, aproximando o atendimento da realidade dos profissionais. A parceria com o Poupatempo reforça o compromisso com eficiência, qualidade e valorização da categoria.

Segundo o presidente do Coren-SP, o enfermeiro Sérgio Cleto, a proposta é facilitar o acesso a serviços essenciais em um ambiente já consolidado e bem avaliado pela população paulista, com índice de aprovação de 98%.