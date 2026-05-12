O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo inaugura, nesta quarta-feira, 13 de maio, um novo posto de atendimento no Poupatempo de Jundiaí. A unidade passa a atender profissionais de enfermagem de toda a região da Região Metropolitana, que soma 8.953 inscritos.
A iniciativa integra a estratégia de expansão e descentralização dos serviços presenciais do Conselho, aproximando o atendimento da realidade dos profissionais. A parceria com o Poupatempo reforça o compromisso com eficiência, qualidade e valorização da categoria.
Segundo o presidente do Coren-SP, o enfermeiro Sérgio Cleto, a proposta é facilitar o acesso a serviços essenciais em um ambiente já consolidado e bem avaliado pela população paulista, com índice de aprovação de 98%.
No novo posto do Atende Coren-SP será possível realizar serviços como renovação e emissão de segunda via da carteira profissional, negociação de débitos e acordos financeiros, além da solicitação de inscrição remida, destinada a profissionais com mais de 30 anos de contribuição.
O funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h, horário considerado estratégico para atender profissionais que atuam em regime de plantão.
Com a nova unidade, o Coren-SP reforça sua presença no interior e dá continuidade à política de interiorização do atendimento, ampliando o acesso aos serviços e fortalecendo o suporte institucional à enfermagem paulista.
Serviço:
Inauguração do Atende Coren-SP Jundiaí
Data: 13 de maio
Horário: 11h
Local: avenida União dos Ferroviários, 1.760 - Centro