O acordeonista paulista e residente em Jundiaí, Guilherme Ribeiro, lança nas plataformas digitais em 28 de maio “Bodoque Requer Traquejo”, EP que marca um ponto de maturidade na trajetória do músico. Conhecido por sua atuação também como pianista, compositor e arranjador em diferentes formações e palcos internacionais, o artista concentra neste trabalho um gesto mais radical: o acordeon solo como território de pesquisa, síntese estética e afirmação de linguagem.

Longe de qualquer nostalgia simplificada, o álbum nasce de um processo aprofundado de investigação do instrumento, suas possibilidades tímbricas, rítmicas e expressivas, atravessado por uma escuta atenta das tradições da música brasileira. O resultado é um trabalho que equilibra rigor técnico e densidade poética, onde cada escolha carrega tanto elaboração quanto vivência.

O título “Bodoque Requer Traquejo” condensa esse movimento. “Bodoque” — o estilingue das infâncias no interior — evoca um universo de experiências sensoriais e afetivas. O tempo desacelera, a relação com a paisagem, a convivência entre o rural e o urbano. Já “Requer Traquejo” aponta para o presente e para o fazer musical: domínio, prática e refinamento. O trabalho afirma a posição de que tradição e pesquisa não são opostas, mas dimensões complementares de uma mesma linguagem, contemporânea e profundamente conectada à experiência brasileira.