O acordeonista paulista e residente em Jundiaí, Guilherme Ribeiro, lança nas plataformas digitais em 28 de maio “Bodoque Requer Traquejo”, EP que marca um ponto de maturidade na trajetória do músico. Conhecido por sua atuação também como pianista, compositor e arranjador em diferentes formações e palcos internacionais, o artista concentra neste trabalho um gesto mais radical: o acordeon solo como território de pesquisa, síntese estética e afirmação de linguagem.
Longe de qualquer nostalgia simplificada, o álbum nasce de um processo aprofundado de investigação do instrumento, suas possibilidades tímbricas, rítmicas e expressivas, atravessado por uma escuta atenta das tradições da música brasileira. O resultado é um trabalho que equilibra rigor técnico e densidade poética, onde cada escolha carrega tanto elaboração quanto vivência.
O título “Bodoque Requer Traquejo” condensa esse movimento. “Bodoque” — o estilingue das infâncias no interior — evoca um universo de experiências sensoriais e afetivas. O tempo desacelera, a relação com a paisagem, a convivência entre o rural e o urbano. Já “Requer Traquejo” aponta para o presente e para o fazer musical: domínio, prática e refinamento. O trabalho afirma a posição de que tradição e pesquisa não são opostas, mas dimensões complementares de uma mesma linguagem, contemporânea e profundamente conectada à experiência brasileira.
O álbum reúne cinco faixas para acordeon solo — “Bodoque”, “Borocoxôxo”, “Cois qui esse?”, “Assim, de chofre!” e “Viravento” — que atravessam gêneros como forró, choro, polca e baião, não como citações, mas como campos de experimentação. Em cada peça, o acordeon é explorado em suas múltiplas camadas como melodia, harmonia, ritmo e textura se entrelaçam, evidenciando um domínio que é fruto de anos de estudo e prática.
O projeto foi realizado com recursos do Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), por meio do edital 17/2024 de Chamamento Público 01/2024 da Prefeitura Municipal de Jundiaí, reforçando a importância das políticas públicas no desenvolvimento da música instrumental e na valorização de pesquisas artísticas no país.
Natural de Santos (SP), Guilherme tem formação sólida, sendo mestre em Performance Musical pela UFMG e bacharel pela Unicamp. Hoje, vivendo em Jundiaí com sua família, construiu uma carreira que transita entre a música instrumental, a canção e a cena internacional, tendo atuado ao lado de nomes como Paulo Moura, Raul de Souza, Maurício Einhorn, Gabriel Grossi, Dominguinhos, João Donato, Céu e Zizi Possi, além de participações em festivais como Montreal Jazz Festival, North Sea Jazz e Coachella.
Ficha técnica – EP “Bodoque Requer Traquejo”
Composições, arranjos, produção e direção musical: Guilherme Ribeiro
Acordeon: Guilherme Ribeiro
Produção executiva: Peterson Silva
Estúdio de gravação: Sensorial Lab - Jundiaí-SP
Técnico de gravação: Rafael Rosa
Mixado e Masterizado: Mario Gil (Estudio Dançapé)
Produção audiovisual
Captação e edição de imagens e fotografia: Jacqueline Milani
Identidade visual e design
Designer gráfico (capa): Luciana Benjamin
Fotografia (capa): Eliel Silva
Ensaio Fotográfico: Jaqueline Milani
Informações institucionais
Projeto realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc - PNAB
Lei / edital: 17/2024 de Chamamento Público 01/2024
Instituição responsável: Prefeitura Municipal de Jundiaí