A fibromialgia ganhou um novo patamar de visibilidade no Brasil desde a sanção da Lei nº 15.176/2025, que passou a prever um programa nacional de proteção aos direitos das pessoas acometidas pela condição. Hoje (12) é o Dia Mundial da Fibromialgia. E no mês de conscientização sobre a doença, especialistas alertam que o avanço institucional é relevante, mas não encerra os desafios enfrentados pelos pacientes.

Para Marcelo Valadares, responsável pela área de neurocirurgia funcional na Unicamp, especialista em dor crônica e conselheiro científico da Associação Nacional de Fibromiálgicos e Doenças Correlacionadas (Anfibro), o principal avanço foi tirar a doença da invisibilidade. “O reconhecimento legal ajuda a validar uma condição real, associada a alterações no processamento da dor pelo sistema nervoso central”, afirma.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR), a fibromialgia afeta cerca de 3% a 5% da população brasileira, com maior frequência entre mulheres, embora também possa acometer homens, idosos, adolescentes e crianças. Além da dor difusa, os sintomas podem incluir fadiga, distúrbios do sono, ansiedade, depressão e alterações de memória e atenção.