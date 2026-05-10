Na manhã deste domingo (10), policiais militares realizavam patrulhamento pela Avenida Luiz Latorre, quando foram acionados por uma pessoa para verificarem a presença de um homem agonizando e caído ao chão com lesões provocadas por objeto cortante. Ele havia sido agredido com uma garrafa de vidro quebrada. O Samu foi acionado para prestar os primeiros socorros à vítima que segue internada em estado grave.

Ainda consciente, o homem informou aos policiais Matheus e Benício, que após a agressão o suspeito evadiu-se do local. A equipe da 1º Cia do 11º Batalhão da Polícia Militar encontrou o suspeito na Vila Hortolândia onde foi dada a voz de prisão e foi encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo para receber atendimento médico.

O suspeito foi indiciado como tentativa de homicídio e encaminhado ao Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista.