12 de maio de 2026
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CULTURA

Festa da Uva e Expo Caqui de Louveira começam nesta sexta-feira

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Louveira
Evento integra calendário do Circuito das Frutas, formado por 10 cidades do interior paulista
Evento integra calendário do Circuito das Frutas, formado por 10 cidades do interior paulista

Louveira recebe, entre os dias 15 e 24 de maio, a 55ª Festa da Uva e a 11ª Expo Caqui. O evento será realizado na Área de Lazer do Trabalhador e reúne programação cultural, atrações musicais, gastronomia e atividades ligadas à tradição agrícola do município.

A festa integra o calendário do Circuito das Frutas, formado por 10 cidades do interior paulista ligadas à produção agrícola e ao turismo rural. Em Louveira, a produção de uva e caqui faz parte da história da cidade e segue presente nas atividades culturais e econômicas do município.

Durante dois finais de semana, moradores e visitantes poderão acompanhar apresentações culturais, shows, espaços gastronômicos, atividades para crianças e atrações ligadas à cultura local. A programação também contará com participação de produtores, artesãos e expositores da região.

Além das atrações culturais, o evento deve movimentar o turismo regional e o comércio local, com a presença de visitantes de cidades que integram o Circuito das Frutas e municípios vizinhos.

A entrada será gratuita. O estacionamento terá caráter solidário, com contribuição sugerida de R$ 20 destinada ao Fundo Social de Solidariedade de Louveira.

Serviço
55ª Festa da Uva e 11ª Expo Caqui de Louveira
Área de Lazer do Trabalhador — Louveira
De 15 a 24 de maio de 2026
Evento pet friendly
Horários:
Sextas-feiras (15 e 22/5): das 18h às 22h
Sábados (16 e 23/5): das 10h às 22h
Domingos (17 e 24/5): das 10h às 20h

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