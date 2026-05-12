Louveira recebe, entre os dias 15 e 24 de maio, a 55ª Festa da Uva e a 11ª Expo Caqui. O evento será realizado na Área de Lazer do Trabalhador e reúne programação cultural, atrações musicais, gastronomia e atividades ligadas à tradição agrícola do município.
A festa integra o calendário do Circuito das Frutas, formado por 10 cidades do interior paulista ligadas à produção agrícola e ao turismo rural. Em Louveira, a produção de uva e caqui faz parte da história da cidade e segue presente nas atividades culturais e econômicas do município.
Durante dois finais de semana, moradores e visitantes poderão acompanhar apresentações culturais, shows, espaços gastronômicos, atividades para crianças e atrações ligadas à cultura local. A programação também contará com participação de produtores, artesãos e expositores da região.
Além das atrações culturais, o evento deve movimentar o turismo regional e o comércio local, com a presença de visitantes de cidades que integram o Circuito das Frutas e municípios vizinhos.
A entrada será gratuita. O estacionamento terá caráter solidário, com contribuição sugerida de R$ 20 destinada ao Fundo Social de Solidariedade de Louveira.
Serviço
55ª Festa da Uva e 11ª Expo Caqui de Louveira
Área de Lazer do Trabalhador — Louveira
De 15 a 24 de maio de 2026
Evento pet friendly
Horários:
Sextas-feiras (15 e 22/5): das 18h às 22h
Sábados (16 e 23/5): das 10h às 22h
Domingos (17 e 24/5): das 10h às 20h