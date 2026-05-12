A noite de quinta-feira (7), em Campinas, reuniu cerca de 300 pessoas em encontro liderado pelo vereador Nick Schneider, fortalecendo a articulação regional entre o pré-candidato a deputado federal Luiz Fernando Machado e a deputada estadual Valéria Bolsonaro. O evento reforçou pautas ligadas à família, responsabilidade pública e representatividade do interior paulista. Durante a agenda, Luiz Fernando destacou que a política precisa estar conectada à vida real das pessoas. “Quando unimos forças em torno de valores sólidos, construímos caminhos mais seguros para as famílias e para as cidades”, afirmou. Nick Schneider relembrou a relação construída ao longo de décadas com Luiz Fernando e destacou o interesse do ex-prefeito por políticas públicas inovadoras, como o projeto Mundo das Crianças. Já Valéria Bolsonaro reforçou a importância dos valores familiares, citando seus 34 anos de casamento como base de sua atuação pública.

Parlamento Regional quer mais vagas em saúde

Presidentes das Câmaras Municipais que integram o Parlamento Regional Intermunicipal da Região Metropolitana de Jundiaí se reuniram nesta segunda-feira (11), na Câmara Municipal de Itupeva, para discutir demandas conjuntas dos municípios. Entre os principais temas debatidos estiveram mobilidade urbana, saúde pública e a fila no Hospital Regional. Durante o encontro, vereadores destacaram que, apesar de a região possuir um Produto Interno Bruto (PIB) superior a R$ 100 bilhões, ainda há carência de vagas hospitalares e leitos de saúde para atender a população. Os parlamentares também cobraram maior representatividade regional na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), já que a região não elege deputado estadual e federal há 12 anos. Na área de mobilidade urbana, foram discutidas melhorias no transporte intermunicipal.

Câmara pressiona executivo em Itupeva

A pauta da Câmara Municipal de Itupeva desta terça-feira (12) deve ser marcada por cobranças à Prefeitura sobre problemas em áreas essenciais do município. Entre os temas que serão discutidos pelos vereadores estão a demora no atendimento neuropediátrico da rede pública, falhas no elevador do Centro de Especialidades Médicas, atraso no atendimento de pacientes hipertensos nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e a ausência de estrutura municipal para tratamento de hemodiálise e acompanhamento especializado de endometriose. Os parlamentares também apresentam requerimentos cobrando informações sobre programas habitacionais, cronograma de obras e transparência em projetos ligados à moradia popular. Outro ponto da pauta envolve questionamentos sobre o aumento de multas aplicadas a motoboys e motoristas de aplicativo na cidade.

Lula e Flávio estão tecnicamente empatados