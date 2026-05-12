A Câmara Municipal de Jundiaí vota, nesta terça-feira (12), um projeto de lei que institui a Política Municipal de Apoio e Proteção à Pessoa com Câncer e propõe uma série de medidas de acolhimento e assistência a pacientes oncológicos. Além disso, os parlamentares também analisam proposta do Executivo que altera o quantitativo de funções de confiança e gratificações especiais dentro da estrutura da Prefeitura.

De autoria do vereador Leandro Basson (PODE), o projeto nº 15219/2026, voltado à área da saúde e assistência social, prevê medidas de humanização do tratamento de pessoas com câncer e familiares, como oferta de toucas de resfriamento capilar para reduzir a queda de cabelo causada pela quimioterapia, atendimento prioritário em serviços públicos e privados, vagas exclusivas de estacionamento e incentivo à criação de casas de apoio para pacientes e acompanhantes. Segundo o autor, “a proposta busca levar mais humanidade e apoio às pessoas que enfrentam o câncer, não apenas o paciente, mas também toda a família”.

O projeto prevê prioridade em atendimentos administrativos municipais ligados à saúde e assistência social, além da possibilidade de criação da Carteira Municipal da Pessoa com Câncer, destinada a facilitar o acesso aos benefícios previstos na lei.