O amor de mãe não segue um único roteiro. Ele pode nascer do vínculo biológico, da adoção, da escolha diária, da presença constante e das surpresas que a vida prepara ao longo do caminho. Neste Dia das Mães, a data convida a olhar para aquilo que une todas essas mulheres: o amor. Nos abraços, na rotina corrida, nos gestos silenciosos de cuidado, nos conselhos repetidos e nas demonstrações de afeto, mães diferentes entre si compartilham um sentimento universal que atravessa gerações, formatos e experiências. Mais do que um papel definido por laços sanguíneos, a maternidade se revela, todos os dias, no cuidado, na entrega e nas múltiplas maneiras de amar.

Para algumas mulheres, o amor materno é um sonho. Bárbara (32) e Tatiana (41) estão juntas há sete anos e são mães da Maria Luísa, de apenas três anos. Elas explicam que o desejo de construir uma família juntas nasceu de forma natural no relacionamento. “Cada uma já sabia o papel que gostaria de desempenhar nesse processo. Eu, Bárbara, sempre soube que queria viver a experiência da gravidez e sentir nossa filha crescendo dentro de mim. Já a Tati sabia que queria ser mãe de todas as formas possíveis, independentemente de gestar.”

Esse processo, porém, não foi necessariamente fácil. O casal relata a demora em conseguir a tão sonhada gravidez, já que elas optaram pela fertilização in vitro. “Ao todo, foram cerca de dois anos e três tentativas até recebermos o resultado positivo. Foi um caminho intenso, que exigiu preparo emocional, paciência e união, mas cada lágrima valeu a pena quando vimos nossa filha chegar.”