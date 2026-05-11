Uma explosão atingiu ao menos 35 imóveis na tarde desta segunda-feira (11) no Jaguaré, Zona Oeste de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um homem de 45 anos morreu e outras três pessoas foram socorridas.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a suspeita é de que a explosão tenha relação com uma obra da Sabesp, que teria atingido uma tubulação de gás.
Agora há pouco, o Governo de São Paulo emitiu uma nota oficial à imprensa se solidarizando com as famílias atingidas e informando que as causas da explosão serão investigadas pelas autoridades competentes. Confira na íntegra.
Nota à imprensa:
“O Governo do Estado de São Paulo informa que mobilizou, imediatamente, 15 viaturas com equipes do Corpo de Bombeiros, seis da Defesa Civil e diversas equipes da Polícia Militar para atuar nas ações de resgate e salvamento às vítimas da explosão ocorrida nesta segunda-feira (11), na região do Jaguaré, zona oeste da capital.
Até o momento, três pessoas feridas foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico e uma morreu no local. A energia na área foi desligada como procedimento de segurança. As equipes estão fazendo buscas sob os escombros, com auxílio de cães, e os trabalhos seguirão até o encontro ou a confirmação do paradeiro de todos os moradores das casas atingidas.
Informações preliminares indicam que a explosão atingiu, ao menos, 35 imóveis. A área permanece isolada para garantir a segurança da população e permitir o trabalho das forças de segurança. As causas da explosão serão apuradas pelas autoridades competentes.
O Governo de São Paulo se solidariza com as famílias atingidas pelo incidente e segue mobilizado no atendimento no local”.