Uma explosão atingiu ao menos 35 imóveis na tarde desta segunda-feira (11) no Jaguaré, Zona Oeste de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um homem de 45 anos morreu e outras três pessoas foram socorridas.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a suspeita é de que a explosão tenha relação com uma obra da Sabesp, que teria atingido uma tubulação de gás.

Agora há pouco, o Governo de São Paulo emitiu uma nota oficial à imprensa se solidarizando com as famílias atingidas e informando que as causas da explosão serão investigadas pelas autoridades competentes. Confira na íntegra.

Nota à imprensa: