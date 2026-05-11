É lei! Chocolates comercializados no Brasil terão de conter percentuais mínimos de cacau em suas composições. E de forma clara, os fabricantes também precisarão informar a quantidade do ingrediente nos rótulos dos produtos vendidos no país, sejam eles nacionais ou importados.

A determinação está contida na Lei nº 15.404/2026, que define critérios para a produção, classificação e rotulagem de produtos derivados de cacau no Brasil. A norma está publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (11) e passa a vigorar em 360 dias, período em que a indústria deverá se adaptar às novas exigências.

A Lei determina que a indicação do percentual de cacau deverá aparecer na parte frontal da embalagem, ocupando pelo menos 15% da área e com destaque suficiente para facilitar a leitura. A informação será apresentada no formato “Contém X% de cacau”, de acordo com os percentuais a seguir: