O Planetário Municipal Professor Benedito Rela, da Secretaria de Educação da Prefeitura de Itatiba, terá noites de observação da Lua ao ar livre neste mês de maio. A atividade será possível devido a instalação de telescópios na pista de atletismo ainda no final do mês.

A programação especial conta com três atividades voltadas a pessoas de todas as idades: ‘Curso de Introdução à Astronomia - Uma Visão para o Universo’, entre os dias 18 e 21 de maio; duas noites de observação da Lua, 25 e 27 de maio, oportunidade que toda a população tem de ter contato com telescópios; e sessão extra noturna no planetário, dia 26 de maio, para reconhecimento das constelações do céu do hemisfério sul e discussão sobre a missão Artemis II, que concluiu com sucesso no último mês um voo histórico ao redor da Lua.

Além da programação para o mês de maio, o Planetário mantém as sessões gratuitas aos domingos.

Observação da Lua