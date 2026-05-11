O Planetário Municipal Professor Benedito Rela, da Secretaria de Educação da Prefeitura de Itatiba, terá noites de observação da Lua ao ar livre neste mês de maio. A atividade será possível devido a instalação de telescópios na pista de atletismo ainda no final do mês.
A programação especial conta com três atividades voltadas a pessoas de todas as idades: ‘Curso de Introdução à Astronomia - Uma Visão para o Universo’, entre os dias 18 e 21 de maio; duas noites de observação da Lua, 25 e 27 de maio, oportunidade que toda a população tem de ter contato com telescópios; e sessão extra noturna no planetário, dia 26 de maio, para reconhecimento das constelações do céu do hemisfério sul e discussão sobre a missão Artemis II, que concluiu com sucesso no último mês um voo histórico ao redor da Lua.
Além da programação para o mês de maio, o Planetário mantém as sessões gratuitas aos domingos.
Observação da Lua
A atividade tem muita procura e ocorrerá das 19h às 21h30, na pista de atletismo. Serão distribuídas senhas por ordem de chegada a partir das 18h30. O evento poderá ser interrompido e/ou cancelado sem aviso prévio a depender das condições atmosféricas e de observação não favorável.
Sessão extra
A atividade extra ocorrerá às 19h. As vagas para esta sessão serão limitadas, máximo de 45 pessoas. As inscrições devem ser feitas pessoalmente na secretaria da Estação Ciências Professora Neide Terezinha Canal Pereira ou pelo telefone (11)4594-2719, até as 15h doa dia 25.
Além da programação especial, as sessões gratuitas de domingo ocorrem às 16h e às 17h30. Basta chegar e aproveitar. Podem participar desde maiores de 3 anos de idade – sem limite máximo de idade. Crianças e adolescentes menores de 14 anos devem estar acompanhados por pais/responsáveis. A entrada é liberada cerca de 15 minutos antes de cada sessão, sendo proibido o acesso após o início.
Curso
‘Uma Visão para o Universo’, este é o tema do curso de introdução à Astronomia, que será ministrado entre os dias 18 e 21 de maio, com o instrutor João Pantano Neto, que irá fazer um tour pelo Universo, apresentar escalas e distâncias astronômicas, a Esfera Celeste, a natureza da luz, o Planeta Terra e o Sistema Sol-Terra-Lua, além de objetos do Sistema Solar, e muito mais.
O curso é para pessoas maiores de 12 anos. Para fechamento de turma é necessário entre cinco e 30 interessados. Ocorrerá das 9h às 21h30, na sala de aula do Planetário. Inscrições também devem ser realizadas na secretaria da Estação Ciências até 15h do dia 18.