Um homem foi preso por tráfico de drogas neste final de semana, no bairro Vilarejo, em Cabreúva, após ser flagrado vendendo pedras de crack a uma mulher. Com ele, guardas municipais apreenderam porções de crack e cocaína.

Segundo a Guarda Municipal, equipes realizavam patrulhamento pela rua Jordânia, quando perceberam o momento em que o suspeito entregava algo à mulher.

Ao notar a aproximação da viatura, a mulher deixou o local rapidamente. O homem acabou abordado e, durante a revista, os agentes encontraram dezenas de porções de drogas.