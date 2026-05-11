Um homem foi preso por tráfico de drogas neste final de semana, no bairro Vilarejo, em Cabreúva, após ser flagrado vendendo pedras de crack a uma mulher. Com ele, guardas municipais apreenderam porções de crack e cocaína.
Segundo a Guarda Municipal, equipes realizavam patrulhamento pela rua Jordânia, quando perceberam o momento em que o suspeito entregava algo à mulher.
Ao notar a aproximação da viatura, a mulher deixou o local rapidamente. O homem acabou abordado e, durante a revista, os agentes encontraram dezenas de porções de drogas.
Os guardas também localizaram a mulher pouco depois. Com ela foram apreendidas 22 pedras de crack. Aos agentes, ela afirmou que havia comprado a droga do suspeito e que o pagamento havia sido feito via PIX.
Os dois foram encaminhados à delegacia. O homem permaneceu preso em flagrante por tráfico de drogas.