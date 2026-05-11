11 de maio de 2026
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TRÁFICO

Homem é preso após vender 22 pedras de crack a uma mulher

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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As drogas foram apreendidas pelos GMs
As drogas foram apreendidas pelos GMs

Um homem foi preso por tráfico de drogas neste final de semana, no bairro Vilarejo, em Cabreúva, após ser flagrado vendendo pedras de crack a uma mulher. Com ele, guardas municipais apreenderam porções de crack e cocaína.

Segundo a Guarda Municipal, equipes realizavam patrulhamento pela rua Jordânia, quando perceberam o momento em que o suspeito entregava algo à mulher.

Ao notar a aproximação da viatura, a mulher deixou o local rapidamente. O homem acabou abordado e, durante a revista, os agentes encontraram dezenas de porções de drogas.

Os guardas também localizaram a mulher pouco depois. Com ela foram apreendidas 22 pedras de crack. Aos agentes, ela afirmou que havia comprado a droga do suspeito e que o pagamento havia sido feito via PIX.

Os dois foram encaminhados à delegacia. O homem permaneceu preso em flagrante por tráfico de drogas.

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