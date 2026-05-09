Duas ocorrências de violência doméstica mobilizaram equipes da Polícia Militar entre a noite de sexta-feira (8) e a manhã deste sábado (9), em Jundiaí. Os casos foram registrados em condomínios residenciais da cidade e terminaram com prisões em flagrante.

A primeira ocorrência foi registrada na noite de quinta-feira, em um condomínio localizado na Avenida Antônio Pincinato. Segundo informações da Polícia Militar, equipes foram acionadas para atendimento de uma denúncia de agressão.

No local, os policiais fizeram contato com a vítima, que relatou ter sido agredida pelo marido após uma crise de ciúmes. Conforme o boletim, o homem teria pegado o celular da esposa após ouvir “conversas tendenciosas” e, durante a tentativa da mulher de recuperar o aparelho, ela acabou sendo empurrada e agredida diversas vezes.