Duas ocorrências de violência doméstica mobilizaram equipes da Polícia Militar entre a noite de sexta-feira (8) e a manhã deste sábado (9), em Jundiaí. Os casos foram registrados em condomínios residenciais da cidade e terminaram com prisões em flagrante.
A primeira ocorrência foi registrada na noite de quinta-feira, em um condomínio localizado na Avenida Antônio Pincinato. Segundo informações da Polícia Militar, equipes foram acionadas para atendimento de uma denúncia de agressão.
No local, os policiais fizeram contato com a vítima, que relatou ter sido agredida pelo marido após uma crise de ciúmes. Conforme o boletim, o homem teria pegado o celular da esposa após ouvir “conversas tendenciosas” e, durante a tentativa da mulher de recuperar o aparelho, ela acabou sendo empurrada e agredida diversas vezes.
O marido foi localizado no estacionamento do condomínio e confirmou ter pego o celular da esposa. Ele afirmou ainda que também teria sido agredido e que apenas tentou se defender segurando a mulher.
Segundo a polícia, ambos apresentavam escoriações pelo corpo e foram encaminhados para atendimento médico na UPA Vetor Oeste. Após o atendimento, o casal foi conduzido ao Plantão de Flagrantes, onde foi validada a voz de prisão do casal.
Já na manhã desta sexta-feira (9), outra ocorrência de violência doméstica foi registrada em um condomínio próximo à Avenida Nove de Julho.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que o ex-marido teria apertado sua mandíbula com as mãos e feito xingamentos durante uma discussão no apartamento.
O acusado foi encaminhado à delegacia, onde foi informado sobre a prisão em flagrante e conduzido ao Plantão Policial. Ele foi autuado como suspeito por violação da Lei Maria da Penha. Segundo o boletim, ele permaneceu preso na carceragem da Polícia Civil, à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.