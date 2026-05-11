Policiais militares da 2ª Cia do 11° Batalhão detiveram um homem por violência doméstica em Cabreúva, após ele usar o carro para tentar derrubar o portão da casa da sogra e invadir o local, onde sua esposa estava abrigada após uma briga em casa.

A equipe foi acionada para atendimento de ocorrência de violência doméstica. No local, foi apurado que o homem havia se deslocado até a residência da mãe de sua esposa, onde ela se encontrava após desentendimento ocorrido anteriormente na residência do casal.

Ao chegar ao endereço, a equipe visualizou o marido em frente à residência, bastante alterado, gritando em direção ao interior da casa, após colidir seu veículo contra o portão na tentativa de invadir o imóvel.