11 de maio de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
TENTOU INVADIR

Homem é detido após tentar derrubar o portão da casa da sogra

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
As partes foram conduzidas ao DP, onde foram ouvidas e liberadas
As partes foram conduzidas ao DP, onde foram ouvidas e liberadas

Policiais militares da 2ª Cia do 11° Batalhão detiveram um homem por violência doméstica em Cabreúva, após ele usar o carro para tentar derrubar o portão da casa da sogra e invadir o local, onde sua esposa estava abrigada após uma briga em casa.

A equipe foi acionada para atendimento de ocorrência de violência doméstica. No local, foi apurado que o homem havia se deslocado até a residência da mãe de sua esposa, onde ela se encontrava após desentendimento ocorrido anteriormente na residência do casal.

Ao chegar ao endereço, a equipe visualizou o marido em frente à residência, bastante alterado, gritando em direção ao interior da casa, após colidir seu veículo contra o portão na tentativa de invadir o imóvel.

Diante da situação, foi realizada abordagem e detenção.

As partes foram conduzidas ao Distrito Policial, onde foram ouvidas e liberadas após registro da ocorrência.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários