11 de maio de 2026
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Moto furtada em Jundiaí é recuperada em Itatiba e GM prende dois

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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A moto foi apreendida para posterior devolução à vítima
A moto foi apreendida para posterior devolução à vítima

Uma motocicleta Twister, furtada em Jundiaí na última sexta-feira (8) foi recuperada por guardas municipais, em Itatiba, no final de semana. Dois homens foram presos.

Os GMs Catalani e Ferreira faziam patrulhamento pelo bairro Colina 1, quando ao passarem em frente a um supermercado, perceberam dois homens em atitude suspeita ao lado de uma Twister amarela, sem placas.

Os agentes efetuaram a abordagem e, questionado, um dos suspeitos alegou que havia comprado a moto em Jundiaí, mas não apresentou documentos para comprovação.

Os guardas prosseguiram então com a averiguação dos sinais identificadores e descobriram que se tratava de produto de furto. Novamente questionados, eles confessaram que haviam furtado a motocicleta.

Ambos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde foram presos em flagrante.

A moto foi apreendida para posterior devolução à vítima.

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