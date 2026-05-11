Uma motocicleta Twister, furtada em Jundiaí na última sexta-feira (8) foi recuperada por guardas municipais, em Itatiba, no final de semana. Dois homens foram presos.

Os GMs Catalani e Ferreira faziam patrulhamento pelo bairro Colina 1, quando ao passarem em frente a um supermercado, perceberam dois homens em atitude suspeita ao lado de uma Twister amarela, sem placas.

Os agentes efetuaram a abordagem e, questionado, um dos suspeitos alegou que havia comprado a moto em Jundiaí, mas não apresentou documentos para comprovação.