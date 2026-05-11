11 de maio de 2026
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MELHORIAS

Praças do Jardim Petrópolis e do Centro são reformadas

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
As praças Antônio Mendes Pereira e Professora Edmira Silva são os espaços que tiveram melhorias estruturais
As praças Antônio Mendes Pereira e Professora Edmira Silva são os espaços que tiveram melhorias estruturais

A região Central e o Jardim Petrópolis estão entre os bairros contemplados pelo programa de revitalização de praças em Jundiaí, que vem ampliando a qualidade e a segurança dos espaços públicos em diferentes regiões da cidade.

Na região Central, a Praça Antônio Mendes Pereira, localizada na rua 11 de Junho, passou por uma série de melhorias dentro do programa Centro da Gente, iniciativa da prefeitura que tem como objetivo qualificar o centro, tornando-o mais bonito, acolhedor e funcional para moradores, trabalhadores e visitantes.

Entre os serviços realizados no local estão a substituição de lixeiras e bancos, reforço na iluminação, reforma das calçadas, lavagem geral do piso e pintura da escadaria, garantindo mais conservação e valorização do espaço.

No Jardim Petrópolis, a Praça Professora Edmira Silva também recebeu intervenções importantes. Foram executadas a reforma e pintura dos equipamentos da academia ao ar livre, manutenção dos bancos, poda da vegetação, reforço da iluminação, instalação de novas lixeiras, pintura do ponto de ônibus e a retirada de um quiosque que apresentava problemas estruturais.

As ações integram o programa contínuo de manutenção e conservação dos espaços públicos, coordenado pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), que avança de forma planejada em todas as regiões da cidade.

Os serviços seguem um cronograma técnico e também consideram as demandas registradas pela população por meio do canal 156 da prefeitura.

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