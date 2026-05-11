A região Central e o Jardim Petrópolis estão entre os bairros contemplados pelo programa de revitalização de praças em Jundiaí, que vem ampliando a qualidade e a segurança dos espaços públicos em diferentes regiões da cidade.

Na região Central, a Praça Antônio Mendes Pereira, localizada na rua 11 de Junho, passou por uma série de melhorias dentro do programa Centro da Gente, iniciativa da prefeitura que tem como objetivo qualificar o centro, tornando-o mais bonito, acolhedor e funcional para moradores, trabalhadores e visitantes.