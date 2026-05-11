O Centro de Jundiaí recebeu grande movimentação ao longo do fim de semana com as programações do Sexta no Centro e do Sabores da Gente, iniciativas que integram o Centro da Gente e promovem cultura, gastronomia, economia criativa e convivência nos espaços públicos da região central.
Na sexta-feira (8), a Praça da Matriz recebeu mais uma edição do Sexta no Centro, com apresentações musicais do DJ Piggy e do grupo ReggaeTom. O público também aproveitou barracas gastronômicas, food trucks do Gastronomia de Rua, empreendimentos da Rota Turística da Cerveja Artesanal e as bancas do Jundiaí Feito à Mão.
As irmãs Kathleen Nicole Marcare Feiteiro, de 22 anos, e Victoria Cristina Marcare Feiteiro, de 16, elogiaram a programação, a diversidade gastronômica e o movimento no Centro durante o evento. “As pessoas estavam esquecendo do Centro. Com os eventos, o movimento melhora bastante”, comentou Kathleen.
A artista plástica Tainá Cavalcanti de Almeida Pimenta, expositora do Jundiaí Feito à Mão, destacou a importância das iniciativas para fortalecer a cultura e valorizar os artistas locais. “O Centro ganha vida com mais movimento e convivência”, afirmou.
Já no sábado (9), o Sabores da Gente, evento que já se consolidou como um dos principais encontros entre gastronomia, artesanato e economia criativa da cidade, deu sequência à programação na Praça da Matriz.
Entre os muitos estandes expostos, os pães de Isabela Mazziero se destacavam não só por serem artesanais, mas por terem opções com uva, principal símbolo da cidade. “Particidpamos do evento desde a primeira edição e, a cada vez, vendemos pelo menos quarenta unidades. Para o empreendedor local é uma oportunidade ótima de divulgar seus produtos”, disse.
Já entre quem apareceu para se divertir, não teve só jundiaiense na área. Raquel Ruiz Guimarães, 23, Anna Beatriz Alves dos Santos, 24, Emília Aparecida Martins dos Santos, 76, e Marcia Regina Alves, 65, vieram da capital paulista de trem só para conhecer a cidade. “Viemos em família e estamos adorando o passeio. Jundiaí é uma delícia”, contaram.
Para a coordenadora do GT do Centro, Daniela Colagrossi, as iniciativas ajudam a fortalecer a ocupação dos espaços públicos, incentivar a convivência e impulsionar a revitalização da região central. “As ações culturais e gastronômicas estimulam a circulação de pessoas, valorizam o comércio local e reforçam o sentimento de pertencimento da população ao Centro”, destacou.