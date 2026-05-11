O Centro de Jundiaí recebeu grande movimentação ao longo do fim de semana com as programações do Sexta no Centro e do Sabores da Gente, iniciativas que integram o Centro da Gente e promovem cultura, gastronomia, economia criativa e convivência nos espaços públicos da região central.

Na sexta-feira (8), a Praça da Matriz recebeu mais uma edição do Sexta no Centro, com apresentações musicais do DJ Piggy e do grupo ReggaeTom. O público também aproveitou barracas gastronômicas, food trucks do Gastronomia de Rua, empreendimentos da Rota Turística da Cerveja Artesanal e as bancas do Jundiaí Feito à Mão.

As irmãs Kathleen Nicole Marcare Feiteiro, de 22 anos, e Victoria Cristina Marcare Feiteiro, de 16, elogiaram a programação, a diversidade gastronômica e o movimento no Centro durante o evento. “As pessoas estavam esquecendo do Centro. Com os eventos, o movimento melhora bastante”, comentou Kathleen.