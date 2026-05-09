Durante um mês, a partir do dia 13 de maio, Jundiaí terá variada programação para toda a população dentro do mês do Meio Ambiente. O foco neste ano é a preservação hídrica com o tema “Caminhos das Águas” e envolverá governo municipal, ongs e para reflexões sobre preservação ambiental, recursos hídricos e qualidade de vida.

As atividades marcam a celebração do dia mundial do meio ambiente e o dia da ecologia no dia 5 de junho e irão reunir ações de educação ambiental, palestras, debates, atividades culturais, viências, ações sociais e iniciativas voltadas à conscientização da preservação dos recursos naturais, especialmente os hídricos e florestais.

Atividades: Restauração ecológica e prolongamento do Parque urbano Mato Dentro, plantio no Bairro do Poste e no Parque da Cidade, trilha, visitas monitoradas e vivências na Serra do Japi, com transporte gratuito saindo do Sesc Jundiaí, oficina de cultivo de plantas aromáticas e medicinais, oficinas e debates sobre climatização e recursos hídricos no Sesc, mutirão de limpeza as margens do Rio Guapeva além de campanha de doação de ração, adoção e castração de animais.