Durante um mês, a partir do dia 13 de maio, Jundiaí terá variada programação para toda a população dentro do mês do Meio Ambiente. O foco neste ano é a preservação hídrica com o tema “Caminhos das Águas” e envolverá governo municipal, ongs e para reflexões sobre preservação ambiental, recursos hídricos e qualidade de vida.
As atividades marcam a celebração do dia mundial do meio ambiente e o dia da ecologia no dia 5 de junho e irão reunir ações de educação ambiental, palestras, debates, atividades culturais, viências, ações sociais e iniciativas voltadas à conscientização da preservação dos recursos naturais, especialmente os hídricos e florestais.
Atividades: Restauração ecológica e prolongamento do Parque urbano Mato Dentro, plantio no Bairro do Poste e no Parque da Cidade, trilha, visitas monitoradas e vivências na Serra do Japi, com transporte gratuito saindo do Sesc Jundiaí, oficina de cultivo de plantas aromáticas e medicinais, oficinas e debates sobre climatização e recursos hídricos no Sesc, mutirão de limpeza as margens do Rio Guapeva além de campanha de doação de ração, adoção e castração de animais.
A abertura oficial será realizada no dia 14 de maio, das 19h às 21h30, com a solenidade e o painel “Caminhos do Vale do Rio Jundiaí – Desafios e Oportunidades”, no teatro do Sesc Jundiaí. Os ingressos deverão ser retirados uma hora antes do início do evento, na Central de Atendimento da unidade.
A programação segue até o dia 13 de junho e tem como objetivo aproximar os munícipes das ações ambientais desenvolvidas pelo governo municipal, demais órgãos, autarquias e parceiros, além de promover a educação ambiental para diferentes públicos a partir do ciclo hidrológico e sua relação com o meio ambiente, o urbanismo, o paisagismo e as atividades econômicas. Programação completa no site da Prefeitura de Jundiaí.