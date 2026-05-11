A autora Mônica Cruvinel Cavalari, membro da Academia Feminina de Letras e Artes de Jundiaí (Aflaj), lançará neste sábado (16), às 16h, o livro A Vida Não Vive, no Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro. Posteriormente, o livro terá lançamento também na Bienal de São Paulo.

A obra propõe uma reflexão sobre situações cotidianas: pessoas em situação de rua, degradação da natureza, poluição e tantas outras feridas da vida atual. Mazelas diante das quais a sociedade, muitas vezes inconsciente, passa despercebida, acostumando-se a entender como “normal” pessoas e situações marcadas pela exclusão. Feridas vivas espalhadas pelas ruas.

O livro propõe um grito diante de uma realidade em que pessoas e situações acabam sendo descartadas da vida em sociedade. As fotos foram tiradas durante viagens por várias cidades do Brasil; os poemas, escritos como forma de reflexão, traduzem-se em versos intensos sobre uma sociedade desigual e anestesiada. O livro também possui um QR code com um poema musicado especialmente para a obra.