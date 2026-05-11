O homem preso na última sexta-feira (8), em Jundiaí, com mais de 500 vídeos e fotografias de crianças sendo exploradas sexulmente, teve o flagrante convertido em prisão preventiva durante audiência de custódia e permanecerá preso durante a sequência das investigações. A prisão dele, na sexta, foi feita por policiais da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Jundiaí, em conjunto com o Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

A ação foi resultado de um intenso trabalho de inteligência desenvolvido pelas equipes especializadas, que identificaram a possível existência de um indivíduo armazenando conteúdo relacionado à exploração sexual infantil no município.

Com base nas investigações, foi expedido mandado de busca e apreensão pela 1ª Vara Criminal de Jundiaí. Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais localizaram no aparelho celular do suspeito uma grande quantidade de arquivos contendo pornografia infantil. De acordo com a equipe, foram encontrados mais de 500 vídeos e fotografias envolvendo crianças e adolescentes em situações de abuso e exploração sexual. A faixa etária estimada das vítimas varia entre aproximadamente 4 anos de idade até a adolescência.