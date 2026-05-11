A Prefeitura de Várzea Paulista realiza, no próximo dia 24 de maio, o 19º Encontro de Cultura Caipira e Folia de Santos Reis. O evento acontecerá das 9h às 17h, no Espaço Cidadania, com entrada gratuita.

A iniciativa celebra e preserva uma tradição que atravessa gerações, mantendo vivas a fé, a música, os saberes populares e a identidade cultural do povo caipira. Durante o encontro, Várzea Paulista receberá companhias de Santos Reis de diversas cidades do Estado de São Paulo, transformando-se por um dia, na capital estadual das Companhias de Reis.

Ao todo, sete Companhias de Santos Reis já confirmaram participação, reunindo cerca de 160 foliões das cidades de Indaiatuba, Campinas, Atibaia, Santa Bárbara d’Oeste, Osasco, Sorocaba e da anfitriã, Várzea Paulista.