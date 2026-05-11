A Prefeitura de Várzea Paulista realiza, no próximo dia 24 de maio, o 19º Encontro de Cultura Caipira e Folia de Santos Reis. O evento acontecerá das 9h às 17h, no Espaço Cidadania, com entrada gratuita.
A iniciativa celebra e preserva uma tradição que atravessa gerações, mantendo vivas a fé, a música, os saberes populares e a identidade cultural do povo caipira. Durante o encontro, Várzea Paulista receberá companhias de Santos Reis de diversas cidades do Estado de São Paulo, transformando-se por um dia, na capital estadual das Companhias de Reis.
Ao todo, sete Companhias de Santos Reis já confirmaram participação, reunindo cerca de 160 foliões das cidades de Indaiatuba, Campinas, Atibaia, Santa Bárbara d’Oeste, Osasco, Sorocaba e da anfitriã, Várzea Paulista.
Para o gestor executivo de Cultura, William Paixão, o encontro possui um papel importante na preservação cultural do município. “O Encontro mantém viva uma manifestação popular que faz parte da nossa história e da nossa memória coletiva. E tem também grande relevância para o turismo, pois atrai visitantes, valoriza nossos artistas e fortalece a economia criativa local”, destaca. “Mais do que um evento, este é um ato de preservação cultural, de celebração da fé e de orgulho da identidade caipira. Várzea Paulista se sente honrada em acolher cada companhia, cada músico e cada visitante que vem compartilhar conosco essa tradição tão bonita”, conclui.
O Espaço Cidadania está localizado na avenida Ipiranga, 151 — Centro.
Programação
9h — Missa com o padre Eduardo Augusto Belão, da Paróquia Cristo Redentor;
11h — Apresentação Musicarte;
12h — Apresentação das Companhias de Santos Reis;
16h — Show de encerramento com clássicos da música caipira.