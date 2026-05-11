A Prefeitura de Jundiaí concluiu a primeira fase das obras de melhoria do sistema de drenagem na região da Vila Rami. As intervenções começaram no cruzamento da avenida 14 de dezembro com a rua João Ramalho e, com a finalização desta etapa, o trânsito na rotatória da Praça Doutor Tito Prates da Fonseca, entre as ruas João Ramalho e Elias Fausto, já foi liberado.
As obras, coordenadas pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), têm como foco aumentar a capacidade de captação e escoamento das águas pluviais, reduzindo os riscos de alagamentos durante períodos de chuvas intensas. A intervenção teve início em março deste ano. Os trabalhos começaram nas proximidades do rio Guapeva, e seguem em direção à rua Cica.
O mecânico de manutenção Geraldo Spiner Filho, que tem uma residência próxima as obras, acompanhou de perto os problemas causados pelos alagamentos ao longo dos anos e destacou a importância da nova drenagem para os moradores. “Já tivemos alagamentos aqui duas vezes. A água chegou até a garagem e muito perto de entrar na casa. Uma obra desse tamanho é muito importante para todos nós. Com tubos maiores e uma drenagem melhor, a expectativa é acabar com esse problema e trazer mais tranquilidade para quem mora aqui. Essa obra vai ajudar bastante a evitar novos alagamentos e melhorar a situação para todos os moradores”, comentou.
De acordo com a Smisp, as obras devem ser concluídas ainda neste primeiro semestre.