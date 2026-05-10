O Irã afirmou, neste domingo (10), que enviou resposta a uma proposta dos Estados Unidos para iniciar negociações de paz para acabar com a guerra. A resposta se concentrou no fim da guerra em todas as frentes, especialmente no Líbano, e na segurança da navegação pelo Estreito de Ormuz, sem indicar como ou quando poderia ser reaberto.
A comunicação iraniana responde a uma proposta dos EUA para acabar com os combates antes de iniciar negociações sobre questões mais controversas, incluindo o programa nuclear do Irã.
A agência semioficial iraniana Tasnim afirmou que a proposta iraniana inclui o encerramento imediato da guerra em todas as frentes, o fim do bloqueio naval imposto pelos EUA, garantias de que não haverá novos ataques ao Irã e a suspensão das sanções econômicas, incluindo a proibição americana sobre a venda de petróleo iraniano.
O Paquistão, que vem mediando as negociações sobre a guerra, encaminhou a resposta iraniana aos EUA, mas pela rede Truth Social, o presidente dos EUA, Donald Trump publicou que a proposta é "totalmente inaceitável".
"Acabei de ler a resposta dos chamados "Representantes" do Irã. Não gostei — TOTALMENTE INACEITÁVEL! Agradeço a sua atenção a este assunto", diz a publicação.
Cessar-fogo e bloqueio
Apesar do cessar-fogo firmado há cerca de um mês e de 48 horas de relativa calmaria após confrontos registrados na última semana, drones hostis foram detectados neste domingo sobre países do Golfo Pérsico, aumentando a tensão na região.
Mesmo com o bloqueio no Estreito de Hormuz, duas embarcações conseguiram autorização para atravessar a rota marítima. Uma delas foi um navio graneleiro com bandeira do Panamá e destino ao Brasil, que já havia tentado passar pelo local no último dia 4 de maio.
Segundo a agência iraniana Tasnim, a embarcação atravessou o estreito utilizando uma rota autorizada pelas Forças Armadas do Irã.