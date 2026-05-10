O Irã afirmou, neste domingo (10), que enviou resposta a uma proposta dos Estados Unidos para iniciar negociações de paz para acabar com a guerra. A resposta se concentrou no fim da guerra em todas as frentes, especialmente no Líbano, e na segurança da navegação pelo Estreito de Ormuz, sem indicar como ou quando poderia ser reaberto.

A comunicação iraniana responde a uma proposta dos EUA para acabar com os combates antes de iniciar negociações sobre questões mais controversas, incluindo o programa nuclear do Irã.

A agência semioficial iraniana Tasnim afirmou que a proposta iraniana inclui o encerramento imediato da guerra em todas as frentes, o fim do bloqueio naval imposto pelos EUA, garantias de que não haverá novos ataques ao Irã e a suspensão das sanções econômicas, incluindo a proibição americana sobre a venda de petróleo iraniano.