Os tribunais regionais eleitorais (TREs) estão com inscrições abertas para ampliar o banco de mesários voluntários que irão atuar nas eleições gerais de 2026, previstas para o dia 4 de outubro. O cadastro pode ser realizado de forma permanente pela Justiça Eleitoral e está disponível para eleitores com mais de 18 anos que estejam em situação regular com a Justiça Eleitoral.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o objetivo é reforçar e renovar o quadro de colaboradores responsáveis pelo funcionamento das seções eleitorais durante o pleito. Desde março, o TSE também realiza uma campanha nacional para incentivar o voluntariado. O cadastro pode ser feito preferencialmente pelo aplicativo e-Título ou nos sites dos tribunais regionais eleitorais. Também é possível obter informações diretamente nos cartórios eleitorais por telefone ou WhatsApp.

Entre as funções dos mesários estão organização das filas, orientação dos eleitores, controle da seção eleitoral, conferência de documentos e apoio no processo de votação. Cada seção eleitoral conta com quatro integrantes: presidente, primeiro mesário, segundo mesário e secretário. O cadastro voluntário não garante convocação imediata. Caso selecionado, o eleitor receberá convocação oficial da Justiça Eleitoral com informações sobre treinamento, função e local de atuação.