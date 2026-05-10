Jundiaí será uma das anfitriãs do Encontro da Rede Brasileira Cidade das Crianças e do Fórum Internacional das Infâncias, entre os dias 17 e 19 de maio de 2026. Ao lado de Jarinu, o município receberá gestores públicos, especialistas, educadores e representantes de comitês infantis de diversas cidades brasileiras e internacionais para uma programação voltada à primeira infância, com foco na escuta ativa, no brincar e no protagonismo das crianças.

Em Jundiaí, a programação destacará experiências desenvolvidas no município, como o Comitê das Crianças, a Fábrica das Infâncias Japy, o Mundo das Crianças e o Centro Internacional de Estudos, Memórias e Pesquisas da Infância (Ciempi), além de ações voltadas à participação infantil, educação e inclusão. O evento terá como base os princípios da Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, especialmente o direito de ser ouvido e o direito ao brincar, conceitos que norteiam o trabalho da Rede Cidade das Crianças, inspirada pelo pedagogo italiano Francesco Tonucci.