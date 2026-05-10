Jundiaí será uma das anfitriãs do Encontro da Rede Brasileira Cidade das Crianças e do Fórum Internacional das Infâncias, entre os dias 17 e 19 de maio de 2026. Ao lado de Jarinu, o município receberá gestores públicos, especialistas, educadores e representantes de comitês infantis de diversas cidades brasileiras e internacionais para uma programação voltada à primeira infância, com foco na escuta ativa, no brincar e no protagonismo das crianças.
Em Jundiaí, a programação destacará experiências desenvolvidas no município, como o Comitê das Crianças, a Fábrica das Infâncias Japy, o Mundo das Crianças e o Centro Internacional de Estudos, Memórias e Pesquisas da Infância (Ciempi), além de ações voltadas à participação infantil, educação e inclusão. O evento terá como base os princípios da Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, especialmente o direito de ser ouvido e o direito ao brincar, conceitos que norteiam o trabalho da Rede Cidade das Crianças, inspirada pelo pedagogo italiano Francesco Tonucci.
Desde 2025, o município ampliou iniciativas voltadas às infâncias, mantendo programas já consolidados e implementando novas ações. Entre elas estão o Escola da Gente, a criação da Câmara Temática Girassol, dedicada à participação de crianças com deficiência e neurodivergentes na construção de políticas públicas, a primeira edição da COPinha Japy, com escuta infantil sobre mudanças climáticas, além do diálogo direto entre o Comitê das Crianças e o prefeito Gustavo Martinelli.
Outro destaque é o lançamento da pedra fundamental do Espaço Girassóis, que será o maior ambiente sensorial da América Latina destinado ao público neurodivergente e pessoas com deficiências ocultas.
O município também vem fortalecendo os espaços de participação infantil em diferentes territórios, como reuniões do CMDCA, conselhos escolares e Câmara Mirim, ampliando a escuta das crianças e incorporando suas sugestões no planejamento urbano e nas políticas públicas.
Programação
A programação em Jundiaí começa no dia 17 de maio, com o encontro dos Comitês das Crianças, atividades de escuta ativa e visita ao Mundo das Crianças. No dia 18, os participantes conhecerão experiências locais em visitas técnicas à Fábrica das Infâncias Japy, unidades escolares e ao Ciempi. Já em Jarinu, nos dias 18 e 19, o Fórum Internacional reunirá especialistas e representantes da Rede Cidade das Crianças para debates sobre políticas públicas para a primeira infância.
A programação contará ainda com painéis internacionais, apresentações de iniciativas municipais e o lançamento da Associação Brasileira da Rede Cidade das Crianças.