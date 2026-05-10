A atividade foi promovida pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Habitação Social (SMHAB), e integrou a programação de ações voltadas ao bem-estar e à qualidade de vida dos moradores do residencial, que atualmente abriga 25 idosos. “Esses encontros são importantes porque estimulam a convivência, mantêm as pessoas ativas e fortalecem os vínculos entre os moradores. Muitas vezes, se não houver esse incentivo, cada um acaba ficando mais isolado dentro de casa. Sempre buscamos fazer algo especial nas datas comemorativas, e no Dia das Mães não poderia ser diferente”, comentou a secretária municipal de Habitação Social, Kelly Galbieri.

Em um ambiente repleto de acolhimento, sorrisos e troca de carinho, os moradores do Condomínio dos Idosos, no bairro Fazenda Grande, participaram nesta semana de uma atividade especial em celebração ao Dia das Mães. A ação promoveu momentos de convivência, bem-estar e expressão da criatividade por meio da confecção e decoração de caixas artesanais, fortalecendo vínculos e valorizando histórias de vida.

Moradora do condomínio desde dezembro, Joana de Fátima Torres, de 65 anos, contou que já participa de diversas atividades promovidas no local e destacou que acha importantes. “É uma terapia muito boa. A gente participa, conversa, relaxa e ainda leva algo que fez com as próprias mãos para mostrar para a família. Tudo isso faz muito bem para a mente, para o corpo e até para a alma”, disse.

Quem também aprovou a iniciativa foi Odete Stoppa Quirino, de 81 anos, residente no condomínio há mais de 18 anos. Ela contou que gosta especialmente das atividades ligadas à pintura e artesanato. “Além da gente pintar, fica com uma lembrança para guardar. Eu me sinto muito bem participando dessas atividades”, comentou.

Moradora desde a inauguração do residencial, Iraci Dias Cavalcante, de 82 anos, também ressaltou a importância das ações realizadas no espaço. “Aqui somos muito bem assistidos. Essas atividades ajudam bastante a gente, fazem bem para a cabeça e deixam a vida mais alegre”, afirmou.