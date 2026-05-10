O número de eleitores idosos vai crescer nas eleições de 2026. Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontam que 23% dos votantes registrados até março tinham 60 anos ou mais. O fenômeno acompanha o envelhecimento da população brasileira, que registrou aumento de 74% no eleitorado idoso nos últimos anos. O índice é cinco vezes maior do que o avanço do eleitorado geral no mesmo período, que foi de 15%. Na contramão desse crescimento, a participação de jovens de 15 a 17 anos caiu 23% nos últimos anos. Os dados foram analisados pela Nexus-Pesquisa e Inteligência de Dados.

Segundo o cientista político e doutorando pela Unicamp, Fabiano Pereira, o aumento do eleitorado com mais de 60 anos acompanha diretamente o envelhecimento da sociedade brasileira. Para ele, o fenômeno segue a mudança demográfica do país e passa a exigir novas políticas públicas voltadas à dinâmica emergente dessa população. Segundo o estudo, o eleitorado 60+ passou de 20,8 milhões em 2010 para 36,2 milhões em março deste ano.

Segundo os dados, em três décadas, a população com 60 anos ou mais passou de 7% para 16% dos brasileiros, enquanto o eleitorado 60+ já representa 23,2% dos votantes. Fabiano aponta que esse cenário deve influenciar o comportamento político e os programas de governo. Com uma parcela maior e mais ativa do eleitorado, candidatos e partidos podem direcionar propostas específicas às demandas da população idosa.