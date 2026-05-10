Professor de educação física, Renato Skubs, de 40 anos, disputa o Campeonato Mundial da modalidade na Moldávia e destaca crescimento do esporte no Brasil

O kettlebell ainda é pouco conhecido por grande parte dos brasileiros, mas a modalidade vem ganhando espaço no país e já começa a colocar atletas nacionais entre os melhores do mundo. Um dos exemplos é o jundiaiense Renato, atleta da Seleção Brasileira de Kettlebell Sport, que irá representar o Brasil no Campeonato Mundial da modalidade, disputado na Moldávia, no Leste Europeu.

Professor de educação física e especialista na área de dor e reabilitação, Renato embarca para a competição carregando não apenas o sonho pessoal de conquistar uma medalha, mas também o objetivo de ajudar na divulgação de um esporte ainda em crescimento no país.