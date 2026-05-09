Produtores rurais de Jundiaí e de outras regiões do estado poderão ser impactados por uma nova parceria firmada entre o Governo de São Paulo e a União Europeia voltada à adequação ambiental das cadeias agropecuárias paulistas. O acordo foi firmado dentro do programa europeu AL-INVEST Verde e tem como objetivo preparar o agro paulista para atender às novas exigências ambientais impostas pela União Europeia para importação de produtos agrícolas e pecuários.

As novas regras fazem parte do Regulamento Europeu sobre Produtos Livres de Desmatamento (EUDR), legislação que exige rastreabilidade, transparência e comprovação de origem de produtos comercializados no mercado europeu. Entre as principais exigências estão a comprovação de que os produtos não tenham origem em áreas desmatadas após dezembro de 2020, e da obrigatoriedade de rastreamento geográfico das propriedades rurais e mecanismos de conformidade ambiental.

A regulamentação atinge diretamente cadeias produtivas estratégicas como café, carne bovina, soja, madeira, borracha, cacau e óleo de palma. São Paulo é o único estado brasileiro produtor das sete commodities abrangidas pela legislação.